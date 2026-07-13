Imagen de la cárcel de Sevilla.

Imagen de la cárcel de Sevilla. E.P.

Provincia de Sevilla

Un preso del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla mata a dos compañeros de celda: a uno le golpeó y al otro lo asfixió

Los hechos han tenido lugar la madrugada de este lunes en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario.

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Un preso de 26 años del área de psiquiatría de la cárcel de Sevilla ha matado, presuntamente, a dos compañeros de celda a golpes y por asfixia. Las víctimas tenían 26 y 52 años.

Los trágicos hechos han tenido lugar la madrugada de este lunes en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, tal y como ha indicado el sindicato ACAIP-UGT e Instituciones Penitenciarias.

Según ha informado la agencia de noticias EFE, durante una de las primeras rondas nocturnas, un funcionario de la prisión localizó a un interno sentado en su cama en el módulo residencial número 3.

Centro penitenciario Sevilla I.

Posteriormente, el trabajador se percató de que uno de los compañeros de este varón estaba muerto y otro con graves heridas en la cabeza.

Después de personarse en la celda, los servicios médicos confirmaron que uno presentaba graves lesiones en la cabeza y que el otro había sido asfixiado en la cama.

El supuesto autor de ambos homicidios fue trasladado al módulo de agudos, el área destinada a la contención y estabilización inmediata de reclusos que sufren una crisis de salud mental grave.

Mientras tanto, los servicios sanitarios intentaban reanimar a una de las víctimas, aunque finalmente esta acabó falleciendo.

Hasta el centro se desplazaron agentes de la Policía Científica, Policía Judicial, autoridad judicial, personal forense, 061, Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias para iniciar la investigación y proceder al levantamiento de los cadáveres.