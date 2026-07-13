Un preso del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla mata a dos compañeros de celda: a uno le golpeó y al otro lo asfixió

Un preso de 26 años del área de psiquiatría de la cárcel de Sevilla ha matado, presuntamente, a dos compañeros de celda a golpes y por asfixia. Las víctimas tenían 26 y 52 años.

Los trágicos hechos han tenido lugar la madrugada de este lunes en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, tal y como ha indicado el sindicato ACAIP-UGT e Instituciones Penitenciarias.

Según ha informado la agencia de noticias EFE, durante una de las primeras rondas nocturnas, un funcionario de la prisión localizó a un interno sentado en su cama en el módulo residencial número 3.

Posteriormente, el trabajador se percató de que uno de los compañeros de este varón estaba muerto y otro con graves heridas en la cabeza.

Después de personarse en la celda, los servicios médicos confirmaron que uno presentaba graves lesiones en la cabeza y que el otro había sido asfixiado en la cama.

El supuesto autor de ambos homicidios fue trasladado al módulo de agudos, el área destinada a la contención y estabilización inmediata de reclusos que sufren una crisis de salud mental grave.

Mientras tanto, los servicios sanitarios intentaban reanimar a una de las víctimas, aunque finalmente esta acabó falleciendo.

Hasta el centro se desplazaron agentes de la Policía Científica, Policía Judicial, autoridad judicial, personal forense, 061, Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias para iniciar la investigación y proceder al levantamiento de los cadáveres.