Heridas cuatro personas, entre ellas dos bebés, en un accidente entre un camión y varios coches en un pueblo de Sevilla

Dos bebés, un hombre de 71 años y una mujer de 39 han resultado heridos en choque entre un camión y varios coches durante la mañana de este lunes en el municipio sevillano de Dos Hermanas.

Tal y como ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente ha tenido lugar en la autovía A-4 a su paso por la citada localidad sobre las 09:21 horas.

En este momento, un camión y varios turismos han impactado en cadena.

Tanto los dos menores como las otras dos víctimas han sido trasladadas al hospital sevillano de Virgen de Valme.

Además, hasta el lugar de los hechos se han trasladado los efectivos del servicio de Emergencias, Bomberos de la Diputación y los agentes de la Guardia Civil.