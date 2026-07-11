Muere un hombre de 55 años en Sevilla tras sufrir un golpe de calor en su domicilio de Cantillana

Turistas paseando por el puente de Isabel II con un paraguas para protegerse del sol. E.P.

El varón ha fallecido después de permanecer diez días ingresado en el hospital. Más información: Sevilla suma ya tres fallecidos por golpe de calor tras la muerte de una mujer de 59 años de origen ruso

Un hombre de 55 años ha fallecido este sábado tras permanecer diez días ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla a consecuencia de un golpe de calor sufrido el pasado 1 de julio en su domicilio, situado en el municipio sevillano de Cantillana.

Con este fallecimiento, ya son cuatro las víctimas mortales por calor registradas en la provincia de Sevilla y cinco en Andalucía desde el inicio de la temporada de altas temperaturas.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento y ha señalado que el hombre presentaba antecedentes personales considerados factores de especial riesgo, según el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026.

Desde el inicio de la temporada, y según los últimos datos disponibles, se han registrado 1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor en Andalucía. De ellas, 747 fueron atendidas en atención primaria y 334 en atención hospitalaria.

Además, se han contabilizado 18 casos de golpe de calor en la comunidad autónoma. Todos requirieron ingreso hospitalario, siete pacientes permanecen ingresados y cinco han fallecido.

Este es el quinto fallecimiento por golpe de calor registrado en Andalucía en lo que va de temporada.

El pasado 9 de julio murió una mujer de 59 años en Sevilla; el 8 de julio falleció un hombre de 48 años, también en Sevilla; el 3 de julio perdió la vida una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor (Sevilla); y el 23 de junio falleció un vecino de 68 años en Almería.