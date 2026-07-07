Muere un hombre de 58 años y otro resulta herido en un accidente a la altura de Marchena

Un hombre de 58 años ha fallecido y otro de 34 ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado este lunes, 6 de julio, en la carretera A-364, a su paso por el término municipal de Marchena, en la provincia de Sevilla, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se produjo alrededor de las 14.45 horas, momento en el que el teléfono de emergencias 112 recibió varias llamadas alertando de una colisión frontal entre dos turismos en la que había personas atrapadas.

Tras recibir los avisos, el 112 movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de Sevilla y los servicios de Mantenimiento de Carreteras.

Como consecuencia del accidente, un hombre de 58 años falleció en el lugar de los hechos, según confirmaron fuentes sanitarias. Además, otro varón, de 34 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital de la Merced de Osuna.