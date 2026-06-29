Mairena decreta un día de luto oficial por el asesinato de Ana, mientras su pareja continúa ingresado bajo custodia policial

El alcalde de la localidad, Antonio Conde, ha anunciado que el Ayuntamiento de este municipio sevillano ha decidido decretar un día de luto oficial, desde las 11,00 horas de este lunes 29 de junio hasta las 11,00 horas de la jornada de este martes, por la muerte de Ana, una vecina que residía en el municipio, presuntamente, a manos de su pareja.

Además, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha convocado este lunes un minuto de silencio ante la fachada principal de la casa consistorial como muestra de respeto, solidaridad y cercanía con Ana, su familia y sus seres queridos, tras el presunto asesinato de violencia de género ocurrido en el municipio.

Esto se ha producido después de que la Junta de Portavoces acordase por unanimidad esta medida en una reunión con carácter extraordinario y urgente, tras producirse el presunto crimen de este sábado.

Durante su intervención, el alcalde ha trasladado, en nombre del Ayuntamiento y de toda la Corporación Municipal, «la más firme condena por este crimen» y el acompañamiento, afecto y solidaridad de la ciudad con la familia, amistades y personas allegadas de Ana.

Al hilo, Conde ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto con la Policía Local de Mairena, la Autoridad Judicial y otras administraciones que han intervenido y que continúan trabajando con el objetivo de esclarecer los hechos.

Por último, el regidor municipal ha querido enviar un mensaje de apoyo a los vecinos y vecinas del barrio de Los Alcores, donde se han producido los hechos, destacando que "un suceso tan doloroso como este no puede definir a un barrio ni a quienes viven en él" y reiterando el compromiso del consistorio para evitar cualquier estigmatización de esta zona del municipio.

Además, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas.

Primera muerte por violencia machista en Sevilla en 2026

Pese a que todavía están las labores de investigación, todo apunta a que la de Ana se trata de la primera muerte por violencia de género en lo que va de año en Sevilla. Además, se trataría de la sexta mujer asesinada en Andalucía y la vigésima quinta en el conjunto de España desde el inicio del año, según el recuento oficial.

El suceso se produjo en los últimos días festivos en el municipio sevillano, cuando en torno a la una de la madrugada, los gritos de auxilio de un menor alertaron a varios vecinos que se encontraban en las inmediaciones de la calle San Isidro Labrador, en el barrio de Los Alcores.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencias, los sanitarios tan solo pudieron confirmar la muerte de la víctima, de 44 años y nacionalidad colombiana.

El presunto autor de los hechos, la pareja de Ana, se encuentra hospitalizado, bajo custodia policial, mientras avanzan las tareas de investigación por parte de las autoridades.

Según las primeras investigaciones, la mujer no constaba en el sistema de VioGen, ya que no existían denuncias previas, por lo que no se encontraba registrada dentro de este sistema de protección para las víctimas de violencia de género.