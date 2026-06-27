Primera víctima de violencia machista en Sevilla en 2026: su hijo, de 14 años, alertó a los vecinos del crimen

La ventana del domicilio en el que residía la víctima.

La Feria de Mairena del Aljarafe vivía una de sus últimas noches cuando el ambiente festivo quedó abruptamente roto por un crimen que ha conmocionado al municipio sevillano y que ha supuesto el primer asesinato machista de 2026 en la provincia de Sevilla.

En torno a la una de la madrugada, los gritos de auxilio de un menor alertaron a varios vecinos que se encontraban en las inmediaciones de la calle San Isidro Labrador, en el barrio de Los Alcores.

Cuando los servicios de emergencia llegaron a la vivienda, situada en el número 39, la escena ya era irreversible. En el interior se encontraba una mujer fatalmente herida por arma blanca, mientras un hombre también presentaba lesiones. Minutos después, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

La mujer, de nacionalidad colombiana e identificada como A. M. H. D., tenía 44 años. La Guardia Civil investiga su muerte como un presunto caso de violencia de género y mantiene como principal hipótesis que fue asesinada por su pareja, también de nacionalidad colombiana, un hombre nacido en 1982 que, según las primeras pesquisas, se habría provocado posteriormente heridas con el mismo arma blanca.

El presunto agresor fue evacuado a un centro hospitalario de Sevilla capital debido a las lesiones que se había provocado él mismo, donde permanece ingresado.

La primera llamada al servicio de Emergencias 112 Andalucía se registró a las 00.51 horas de este sábado. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

Cuando los agentes accedieron al inmueble comprobaron que la mujer presentaba heridas compatibles con un ataque con arma blanca. Los profesionales sanitarios certificaron posteriormente su muerte.

Fuentes oficiales

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, confirmó horas después que la Benemérita ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque desde el primer momento trabaja con la hipótesis de un presunto asesinato machista.

Asimismo, explicó que las primeras comprobaciones realizadas por los investigadores no habían detectado denuncias previas por violencia de género ni que la pareja estuviera incluida en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén).

El hijo pidió auxilio

Uno de los momentos más dramáticos de la noche fue protagonizado por el hijo menor de la pareja, quien, según fuentes cercanas a la investigación citadas por la agencia Efe, fue quien pidió ayuda a los vecinos.

Un testigo que se encontraba sentado junto a otras personas en un banco cercano relató que el menor salió de la vivienda gritando que su padre estaba apuñalando a su madre.

Varios vecinos acudieron inmediatamente al domicilio tras escuchar sus llamadas de socorro. Cuando lograron llegar hasta el interior de la casa, la mujer ya había fallecido, mientras que el hombre permanecía herido.

El crimen ha causado una profunda consternación entre los vecinos de Mairena del Aljarafe, donde los hechos han coincidido además con la celebración de la feria del municipio, iniciada el pasado 24 de junio y que concluye este domingo.

Aunque la investigación permanece abierta y será la autoridad judicial la que determine definitivamente las circunstancias de lo sucedido, la principal línea de trabajo de la Guardia Civil apunta a un nuevo crimen de violencia machista.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno quiso recordar la importancia de denunciar cualquier indicio de maltrato y apeló no solo a las posibles víctimas, sino también a sus familiares, amistades y personas del entorno para que comuniquen cualquier situación de riesgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según explicó, únicamente a través de ese conocimiento previo pueden activarse los protocolos y las medidas de protección previstas para prevenir agresiones.

Primera en Sevilla

De confirmarse oficialmente la naturaleza machista del asesinato, la muerte de A. M. H. D. se convertiría en la primera víctima de violencia de género registrada en la provincia de Sevilla en lo que va de 2026. Además, sería la sexta mujer asesinada en Andalucía y la vigésimo quinta en el conjunto de España desde el inicio del año, según el recuento oficial.

Las reacciones institucionales y sociales no se hicieron esperar. Entre ellas, Comisiones Obreras de Sevilla expresó su condena por el presunto asesinato y reclamó que la lucha contra la violencia de género ocupe un lugar prioritario en la agenda política y social.

La secretaria de Mujer e Igualdad del sindicato en la provincia, Vanessa Casado, defendió que la erradicación de esta violencia debe entenderse como una responsabilidad compartida por el conjunto de las administraciones públicas, las instituciones y la ciudadanía.

La responsable sindical advirtió además de que los discursos que niegan o minimizan la existencia de la violencia machista contribuyen, a su juicio, a incrementar la vulnerabilidad de las víctimas.

Por ello, reclamó reforzar las medidas de protección y asistencia para todas las mujeres que sufren violencia de género, tanto para quienes han podido denunciar como para aquellas que, por diferentes circunstancias, todavía no han logrado hacerlo.

Mientras la investigación continúa y el presunto agresor permanece hospitalizado, Mairena del Aljarafe trata de asimilar un crimen que ha sacudido al municipio en una noche que debía haber estado marcada únicamente por la celebración y que ha terminado convirtiéndose en escenario del que podría ser el primer asesinato machista del año en la provincia de Sevilla.