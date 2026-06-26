Dos muertos y cuatro heridos graves en un accidente entre dos vehículos en una carretera de Sevilla
El suceso ha tenido lugar la mañana de este viernes a la altura del municipio de Castilblanco.
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Dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas de carácter grave este viernes, 26 de junio, en un accidente de tráfico entre dos vehículos que ha tenido lugar en la carretera A-8013, en el término municipal de Castilblanco, en la provincia de Sevilla.
Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro vial se ha producido sobre las 11:45 horas, cuando varias llamadas de testigos han alertado de un accidente por el choque de dos coches que habría dejado "varias personas heridas y atrapadas".
Los Bomberos que han acudido al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento de dos personas en la colisión, que se ha producido concretamente en el kilómetro 12 de la referida vía, en sentido Burguillos.
Hasta el lugar se han desplazado de igual forma efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de la vía y sanitarios del 061, que han movilizado un helicóptero para acceder a la zona.