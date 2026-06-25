El profesor de la Escuela Taurina de La Algaba denuncia a su alcalde por "acoso laboral y abuso de poder"

Manuel Carbonell, el profesor de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba al que presuntamente denunció el alcalde socialista del municipio, Diego Agüera, ha interpuesto una demanda contra este último por supuesto "acoso laboral, violencia institucional y abuso de poder".

A través de un comunicado al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, Carbonell señala que la intención del primer edil ha sido "destrozar" su vida para "tapar sus mentiras".

Según el denunciante, esta situación se debe a una polémica surgida el pasado febrero. El regidor municipal se vio obligado a dimitir el 23 de dicho mes después de conocerse una denuncia presentada contra él por parte de los padres de un alumno del centro, menor de edad, por presunto acoso sexual.

Estas circunstancias provocaron también la baja como militante del PSOE del regidor municipal. No obstante, la denuncia fue archivada y Agüera volvió a ocupar el cargo de alcalde y militar en el partido.

El cierre de la causa se produjo al no aparecer debidamente justificada la perpetración de delito que ha dado motivo a la formación de la causa, sin que el juez haya tomado declaraciones ni al menor, ni a los padres ni al responsable del ente municipal.

Tras la decisión del juez, Carbonell emitió una carta a los medios en la que planteó que, "si toda la denuncia es mentira y los hechos jamás existieron, ¿por qué dimitió de manera fulminante de todos sus cargos?".

"¿Por qué se dio de baja en el Partido Socialista a las pocas horas de trascender el caso?", se preguntó.

Ahora, mediante un escrito al que ha accedido en exclusiva este medio, Manuel Carbonell señala que, desde que los progenitores del menor lo denunciaron, la intención del primer edil ha sido "destrozar" su vida para "tapar sus mentiras".

Es por esto que el mismo ha decidido poner en conocimiento de la situación a la Inspección Provincial de Trabajo y de Seguridad Social de Sevilla.

Además, el docente ha asegurado que Agüera "no interpuso la denuncia" contra él como este anunció mediante un escrito que fue publicado en el perfil oficial del Partido Socialista del municipio.

En dicha publicación, el regidor municipal afirmaba que "en los próximos días" iba a querellarse contra Carbonell por "vulnerar" su derecho al honor.

Asimismo, el regidor aseguró que se había "celebrado un acto de conciliación previo a la querella" pero que el profesor "no acudió". Esta decisión fue catalogada de "cobarde" por el alcalde.

Finalmente, según ha podido saber EL ESPAÑOL, esta denuncia no llegó a registrarse. Por ahora, la única demanda que consta es la interpuesta por el docente, la cual ha sido admitida a tramite y ya fechada para el juicio en 2027.

Según la querella que ha presentado el profesor de la Escuela Municipal Taurina, el "detonante de la hostilidad institucional" fue "una profunda crisis de naturaleza social y mediática" que afectó directamente al alcalde, refiriéndose a la denuncia por supuesto acoso sexual.

Tras ello, debido a la "necesidad de construir una defensa mediática para desviar la atención de sus responsabilidades, el alcalde identificó al docente como el chivo expiatorio".

Carbonell alega en la demanda que, "sin prueba ni fundamento", Agüera le "atribuyó la instigación y autoría en la sombra" de las denuncias. Es por todo esto por lo que ahora, el docente ha decidido querellarse contra el alcalde.