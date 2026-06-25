Muere un hombre de 54 años tras chocar con su tractor contra un árbol en una finca de un pueblo de Sevilla

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil. EP.

Un hombre de 54 años ha muerto tras chocar con su tractor contra un árbol en una finca del municipio sevillano de El Saucejo.

La Guardia Civil ha indicado a este medio que en un primer momento se pensó que el varón había fallecido tras el vuelco del vehículo, sin embargo, después de desplazarse hasta el lugar de los hechos, las autoridades pudieron confirmar que la víctima perdió la vida por golpe.

El hombre estaba trabajando en el campo de su propia finca, un lugar de difícil acceso y escasa cobertura.

El trágico suceso tuvo lugar el pasado miércoles. Sobre las 14:30 horas, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada que alertaba de lo ocurrido en una parcela ubicada en la carretera A-451, entre la citada localidad y Osuna.

En el aviso, la persona solicitaba asistencia sanitaria urgente para un herido. No obstante, tal y como ha indicado el Instituto Armado a este periódico, las características de la propiedad dificultó la llegada de los operarios.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061 se desplazaron hasta el sitio en el que ocurrió todo, pero los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del varón.

Posteriormente se procedió al levantamiento del cadáver y las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia.