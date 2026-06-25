El misterio de la muerte "accidental" de la bebé Leyre: las acusaciones cruzadas entre Andrea, Sergio y David

El pasado 29 de mayo perdió la vida Leyre, una bebé de 16 meses. Lo hizo de una de las formas más trágicas que se recuerdan.

La menor falleció después de estar ingresada dos meses en el hospital hispalense Virgen del Rocío por quemaduras en el 80% de su cuerpo.

A pesar de las seis intervenciones quirúrgicas a las que había sido sometida durante su estancia en el centro -reconocido en todo el país por la Unidad de Quemados que acoge-, las graves lesiones no le permitieron seguir viviendo.

El caso de esta niña, natural del municipio sevillano de Bormujos, ha sido uno de los más sonados de los últimos tiempos debido a la dureza y las extrañas circunstancias que lo rodean.

Por ahora, el único investigado por la muerte de la bebé es la expareja de su madre, Sergio. Este hombre de mediana edad era quien la estaba duchando el día en el que todo ocurrió, el pasado Lunes Santo.

"Versiones contradictorias"

El acusado -al que se le vincula un supuesto delito de homicidio imprudente- ha defendido en todo momento que "fue un accidente". Según ha detallado ante el juzgado número 11 de Sevilla, fue "a por una toalla" para secar a la menor y esta se quemó con el agua que caía de la ducha.

Sin embargo, ni David ni Andrea, los padres de la niña, se lo creen. Ambos solicitaron para el investigado prisión provisional comunicada y sin fianza.

"Hay muchas lagunas, a nosotros no nos cuadra, por eso tenemos que incidir en las pruebas. No se corresponde este testimonio con las lesiones tan graves que sufrió Leyre", concluyó el abogado de la madre, Agustín Santana, a la salida de los juzgados el pasado 17 de junio después de las primeras declaraciones.

Por su parte, José Molina, abuelo de la bebé y portavoz de la familia paterna, denunció durante una rueda de prensa "versiones contradictorias" sobre lo que ocurrió el 30 de marzo, día en el que la pequeña ingresó en el hospital.

Por ahora, las últimas novedades sobre el caso es que la jueza ha decidido dejar en libertad provisional al único investigado. No obstante, la magistrada ha considerado oportuno retirarle el pasaporte a Sergio y que este vaya a declarar dos veces al mes.

El termo como posible causa

La decisión de la jueza se debe a que, "en el momento actual", no aprecia indicios que indiquen que la muerte de Leyre tuviese una "intencionalidad dolosa" y apunta a la ubicación del termo.

Según ha explicado Santana a este medio, la magistrada considera que "la proximidad del calentador al baño hizo que el agua alcanzara rápidamente una temperatura muy elevada y llegara a la ducha sin haberse enfriado lo suficiente, debido al escaso recorrido que tenía que hacer por las tuberías"

La jueza de la plaza número 11 ha tomado esta decisión a pesar de que, según la acusación particular, "los médicos que atendieron a Leyre dijeron que las lesiones que presentaba no se correspondían con un accidente".

Ahora, Santana ha "pedido que los sanitarios vayan a declarar".

Relación entre los padres de Leyre

Independientemente del trágico suceso que acabó con la vida de la pequeña, el caso ha dado lugar a un intercambio de acusaciones entre los implicados.

El abuelo de la menor indicó durante la rueda de prensa que, en ocasiones, Leyre "había llegado con lesiones" después de estar con su madre.

En concreto, Molina hablaba de una dermatitis, una luxación de hombro y episodios de fiebre. La intención del hombre con estas declaraciones era, según Miguel Ángel Pérez, representante legal de la familia paterna, "aportar contexto a la situación".

No obstante, tal y como ha asegurado el abogado de la madre a este digital, se trata de señalamientos "falsos". Y es que, según indica el letrado, el entorno de David "no ha interpuesto ninguna denuncia" por estas circunstancias.

"La irritación de la piel se debía al uso del pañal. Además, el padre llevó a la niña al médico por la lesión en el hombro 11 horas después de que la abuela materna de Leyre se la entregase", ha subrayado Santana.

En esta línea, el abogado del padre ha destacado a este medio que la dermatitis era fruto de "no cambiarle el pañal".

En paralelo, el letrado hace hincapié en otro asunto que enrevesa aún más la situación.

Y es que Andrea "había interpuesto dos denuncias por violencia de género hacia David después de que este le pidiera explicaciones por el estado en el que en alguna ocasión había vuelto la niña". Pero, finalmente, ninguna de estas dos demandas tuvieron recorrido.

En el primer caso, "una de las denuncias fue archivada"; en el segundo, según la defensa de la familia materna, "la madre no acudió al juicio porque la citación se produjo cuando Leyre ya estaba ingresada en la UCI".