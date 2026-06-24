Declarado un incendio en el municipio sevillano de Gerena que moviliza 5 medios aéreos y 2 grupos de bomberos

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este miércoles, 24 de junio, un incendio en la localidad sevillana de Gerena.

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, se han desplegado dos grupos de bomberos forestales, dos bricas y dos técnicos de operaciones.

Además, también se han requerido dos vehículos autobombas, dos aviones de carga en tierra, dos tipo anfibios ligeros y un helicóptero pesado.

Este es el tercer incendio forestal declarado en la provincia de Sevilla desde que comenzó el verano el pasado lunes. Los otros dos fuegos tuvieron lugar en los municipios de El Pedroso y La Puebla del Río.