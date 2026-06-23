La familia de un ciclista de Brenes que fue atropellado mortalmente en Almonte pide testigos de lo ocurrido

La familia de un hombre de 66 años, vecino de Brenes, que falleció este lunes tras un accidente de tráfico en la carretera A-494, en el término municipal de Almonte, ha solicitado la colaboración ciudadana para intentar esclarecer lo ocurrido.

El siniestro se produjo cuando el ciclista circulaba en dirección a Matalascañas y, por causas que aún se investigan, se vio implicado en una colisión con un camión en el kilómetro 42 de la vía. El impacto tuvo lugar en torno a las 10:02 horas del lunes 22 de junio.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, bomberos del Consorcio Provincial de Huelva y servicios sanitarios del 061, que confirmaron el fallecimiento del ciclista.

Un día después del accidente, el hijo del fallecido ha difundido un mensaje en redes sociales en el que pide ayuda a cualquier persona que pudiera haber presenciado lo ocurrido.

En su publicación, ha identificado a su padre como José Manuel Grimaret García y ha explicado que circulaba por la carretera de regreso desde la zona de Mazagón hacia Matalascañas cuando ocurrió el atropello.

La familia insiste en que cualquier testimonio puede ser clave para reconstruir los hechos. Además, el hijo del ciclista ha solicitado información concreta sobre el vehículo implicado, al que ha descrito como un camión mediano frigorífico, e incluso ha pedido datos que permitan identificar la empresa a la que pertenece.

En su mensaje, también ha querido rendir homenaje a su padre, recordándolo como una persona cercana y generosa, y subrayando la necesidad de obtener respuestas sobre lo sucedido para poder esclarecer las circunstancias del accidente.