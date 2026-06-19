Hallados los cuerpos sin vida de un padre de 50 años y su hija de 20 en una vivienda de Gerena (Sevilla)

La Guardia Civil ha localizado este viernes los cuerpos sin vida de dos personas, un padre de unos 50 años y su hija de unos 20, en el interior de una vivienda en la localidad sevillana de Gerena.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, a las 15:00 horas se recibió el aviso del hallazgo de dos personas fallecidas dentro de un domicilio en la citada localidad. Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar, donde confirmaron el fallecimiento de ambos.

Tras el hallazgo, la Central Operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, se desconocen las causas de las muertes y no se descarta ninguna hipótesis.

La Guardia Civil ha indicado que continúa realizando las diligencias oportunas y que no se facilitarán más detalles hasta que el avance de la investigación lo permita.