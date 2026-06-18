Los autónomos en Sevilla se frenan desde el Covid: crecen, pero las bajas ya casi empatan con las altas

El crecimiento los autónomos en la provincia de Sevilla ha comenzado a perder impulso tras el paso de la pandemia de la Covid-19.

Aunque cada año siguen sumándose nuevos emprendedores, el ritmo se ha ralentizado progresivamente, dibujando un escenario de crecimiento más moderado.

Así lo refleja el último informe 'Radiografía mujeres y hombres autónomos de la provincia de Sevilla', elaborado por la Cámara de Comercio de Sevilla, que analiza la evolución del colectivo y las principales tendencias que están marcando el emprendimiento en la provincia andaluza.

Tal y como se ha indicado, los datos evidencian una trayectoria descendente en el aumento de emprendedores. En 2020 se contabilizaron 10.107 altas, una cifra que ha ido disminuyendo de forma progresiva hasta situarse en 8.455 en 2025.

Esta evolución ha provocado que la distancia entre los que se incorporan a la actividad y los que la abandonan sea cada vez menor. Ahora casi están empatadas. Mientras que en 2020 la diferencia alcanzaba los 2.110 autónomos, en 2025 esa brecha se redujo hasta los 1.475.

Los años 2022 y 2023 marcaron algunos de los momentos de mayor desaceleración en la creación de empresarios, con 9.238 y 8.455 nuevas altas, respectivamente. Desde entonces, la tendencia se ha mantenido prácticamente estable.

Diferencias entre hombres y mujeres

En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, el informe pone de manifiesto los avances experimentados por el emprendimiento femenino en los últimos años.

En 2020, el porcentaje de mujeres que se daban de alta como autónomas se situaba en torno al 67% respecto al número de hombres. Sin embargo, en los ejercicios posteriores ese indicador ha llegado a acercarse al 75%, reflejando una participación femenina cada vez más relevante.

No obstante, esta mejora no implica que la brecha de género haya desaparecido.

Aunque las mujeres han ganado presencia en el trabajo autónomo, su actividad aún está lejos de equipararse a la de los hombres: los datos correspondientes a 2025 muestran que por cada 100 hombres autónomos hay unas 74 mujeres, lo que se traduce en que el 58% de los trabajadores por cuenta propia son hombres frente al 42% de mujeres.

Aun así, la evolución apunta en una dirección positiva.

En 2024 la proporción era de 71 mujeres por cada 100 hombres autónomos, por lo que, aunque de forma moderada, la distancia se ha reducido.

Respecto a los sectores en los que más emprenden las mujeres, destacan especialmente aquellas actividades vinculadas a los servicios personales, la salud, la educación y el comercio.

Por el contrario, los hombres continúan concentrando una mayor presencia en ámbitos tradicionalmente asociados a la construcción, la industria, el transporte y determinadas actividades técnicas y especializadas.

Situación de los extranjeros

Otro de los aspectos más llamativos que recoge el informe es el creciente protagonismo de los empresario extranjeros.

La participación de las personas migrantes en este tipo de actividad económica no ha dejado de aumentar durante los últimos años.

El peso de este colectivo prácticamente se ha duplicado desde 2019. Si entonces representaba alrededor del 10% de las nuevas altas, en la actualidad alcanza ya el 20%, consolidando un crecimiento que continúa ganando fuerza.

Asimismo, los autónomos extranjeros muestran un dinamismo empresarial superior al registrado entre la población española.

Según los datos de 2025, por cada baja registrada entre los trabajadores extranjeros se producen 1,22 nuevas altas, mientras que entre los autónomos españoles esa relación se sitúa en 1,03 altas por cada baja.