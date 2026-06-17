La viña y el olivar en su máxima expresión artística: así es la exposición dirigida por Manuel León en dos IES sevillanos

El artista Manuel León y una de las creaciones de 'La Mirada Creciente'.

El alumnado de 1º de Bachillerato del IES Lucus Solis, de Sanlúcar la Mayor, y el de 2º de ESO del IES Al-Iscar, de Villanueva del Ariscal, presenta esta semana los resultados de ‘La mirada creciente. Arte, las viñas, los olivares y la cultura del campo andaluz’.

Se trata de un proyecto en el que han trabajado durante varias sesiones a través de las artes plásticas, la pintura, la fotografía, el arte mural, la mediación cultural y el archivo visual.

La propuesta, diseñada y coordinada por el artista ariscaleño Manuel León, forma parte del Programa Andaluz de Arte y Educación, impulsado por las consejerías de Cultura y Deporte y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

‘La mirada creciente’ surge como una extensión educativa del universo pictórico y teórico de Manuel León, quien a lo largo de su trayectoria artística ha explorado los vínculos entre paisaje, identidad y memoria colectiva en la Andalucía contemporánea.

A partir de esta investigación, el proyecto traslada al ámbito educativo una propuesta de creación artística y mediación cultural centrada en el patrimonio rural andaluz.

Tomando como referencia los paisajes agrícolas del Aljarafe, especialmente las viñas y los olivares, la iniciativa invita al alumnado a reflexionar sobre el valor cultural, histórico y social de estos espacios como elementos fundamentales de la identidad andaluza.

Para ello, los participantes han desarrollado un proceso creativo basado en la observación del entorno, la investigación, el dibujo, la fotografía, la recopilación de imágenes y el trabajo colaborativo.

Trabajos de alumnos de dos IES sevillanos para la exposición dirigida por Manuel León. Cedida

Lejos de buscar una representación literal del olivo, la propuesta pretende profundizar en el significado cultural y emocional del entorno. “No se trataba de copiar hojas de olivo, sino de convertir cada hoja en un signo".

"Cada alumno ha trabajado la forma como si fuera un pequeño emblema personal, una manera de mirar el paisaje desde dentro”, explica Manuel León.

Desde esta perspectiva, La Mirada Creciente plantea el arte como una herramienta de conocimiento y reflexión. El olivar deja de ser un simple elemento del paisaje para convertirse en una memoria viva del territorio, vinculada al trabajo, la tradición y la relación entre la comunidad y la naturaleza.

“Hay un paisaje que vemos y otro que respiramos. Este proyecto intenta hacer visible esa relación profunda entre el alumnado, el territorio y las formas que lo representan”, añade León.

De hecho, este artista recientemente ha afrontado, con éxito, el reto de plasmar una 'costilla de Adán' gigante usando como lienzo el lagar municipal de su municipio, que sirve a su vez para dar la bienvenida al pueblo.

Las presentaciones de la muestra

El proyecto ha contado además con la colaboración de la fotógrafa Celia Macías Domínguez y ha culminado con la creación de un mural colectivo que recoge la mirada del alumnado sobre estos paisajes y su relación con la memoria, la cultura y las formas de vida asociadas al campo andaluz.

Las presentaciones finales incluirán la inauguración del citado mural, firmado por Manuel León Moreno junto al alumnado participante, así como una muestra de dibujos, bocetos, fotografías, vídeos y materiales generados durante el proceso creativo.

Asimismo, se exhibirá una selección de ejemplares de la agenda escolar 2026/2027 vinculada al proyecto.

El alumnado del IES Lucus Solis presentará los resultados de su trabajo este miércoles a las 10:00 horas en su centro educativo. Por su parte, los estudiantes del IES Al-Iscar celebrarán su presentación en la Casa de la Cultura de Villanueva del Ariscal el próximo viernes 19 a las 10:30.

El Programa Andaluz de Arte y Educación se desarrolla a lo largo del presente año en un total de 37 centros educativos andaluces con el objetivo de acercar el arte y la cultura al alumnado mediante experiencias creativas, participativas y vinculadas a su entorno.