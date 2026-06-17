Mantones, bolsos de cuero o abanicos: la Diputación de Sevilla lleva hasta Milán el lujo artesano de la provincia

Rodrigo Rodríguez Hans junto a Rocío Campos y representantes de las firmas sevillanas en el evento 'Descubre Andalucía', en Milán.-Diputación de Sevilla

Tres firmas artesanas de la provincia de Sevilla han participado en Milán en el evento de promoción turística internacional 'Descubre Andalucía: El origen del lujo artesano', que ha contado con la colaboración de la Diputación de Sevilla a través de Prodetur.

El encuentro, organizado por Turismo de Andalucía y Turespaña, mediante la Oficina Española de Turismo en Milán ha reunido en Villa Necchi Campiglio a cerca de un centenar de profesionales del sector turístico, prensa especializada y representantes del sector del lujo para promocionar Andalucía en el mercado italiano.

El objetivo es posicionar el territorio como destino asociado a la autenticidad, la creatividad y la calidad a través de la artesanía de moda y complementos.

Para ello, se ha contado con la participación de Guarnicionería Javier Menacho, de Castilblanco de los Arroyos, referente en trabajos de cuero y guarnicionería; y Margaret de Arcos, de Sevilla, dedicada a la creación de abanicos artesanales de diseño.

También ha estado presente la firma Mantones Mercedes Dobenal, de Cantillana, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Rocío Campos.

Mediante la colaboración de Prodetur, además, la velada ha contado con vinos de la marca ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’.

La jornada ha incluido un 'workshop' profesional entre empresas andaluzas y operadores italianos especializados en turismo premium.

Además, el evento ha contado con una 'serata experiencial' en los distintos espacios de la Villa, concebida como un recorrido inmersivo mediante una propuesta escénica y narrativa diseñada específicamente para el evento.

Tras la bienvenida institucional, los asistentes han podido visitar los 'stands' de los diferentes artesanos y artesanas, entre ellos los sevillanos, en torno a los cuales varias modelos han lucido los productos presentados.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado que "la participación en este evento permite mostrar la excelencia de nuestros artesanos y productores en un mercado estratégico como el italiano”.

“La artesanía está muy ligada a la identidad sevillana y, junto a nuestra oferta turística y gastronómica, proyecta una imagen de la provincia de donde prima la calidad y la singularidad", ha subrayado.