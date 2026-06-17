La jueza decide retirarle el pasaporte al acusado de quemar a la bebé de Sevilla y lo obliga a comparecer dos veces al mes

La madre de la bebé quemada en Sevilla, Andrea Burdalo, y el letrado responsable de la acusación particular, Agustín Santana, a su llegada a los juzgados en Sevilla. Rocío Ruz / Europa Press

El Juzgado de Instrucción número 11 ha decidido retirarle el pasaporte al hombre acusado de quemar a una bebé de 16 meses el pasado Lunes Santo en la localidad sevillana de Bormujos mientras la bañaba.

La jueza ha considerado oportuna esta medida cautelar junto a la obligación de que comparezca dos veces al mes ante la Justicia y la prohibición de abandonar el territorio nacional. Esto a pesar de que el implicado ha reiterado que "fue un accidente".

Este miércoles ha tenido lugar la toma de las primeras declaraciones en la sede judicial. Tras ello, Agustín Santana, el abogado de la madre, ha indicado que el presunto responsable ha declarado que "dejó a la niña en la ducha, fue a buscar una toalla y, tras escuchar un grito, pudo observarla mientras caía el agua caliente sobre la menor".

"Hay muchas lagunas, a nosotros no nos cuadra, por eso tenemos que incidir en las pruebas. No se corresponde este testimonio con las lesiones tan graves que sufrió Leyre", ha concluido Santana.

Al hilo de esto, la jueza ha señalado que "no existen indicios en el momento actual que permitan verificar una intencionalidad dolosa [...] y que en principio, y como apunta el Ministerio Fiscal y la defensa, estaríamos en presencia" de un delito de homicidio por imprudencia previsto en el artículo 142.1 del Código Penal.

Las acusaciones particulares, ejercidas por la madre y el padre de la niña, han solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre, así como prisión comunicada con fianza de 150.000 euros de forma subsidiaria.

La Fiscalía también ha solicitado que se mantenga su libertad provisional puesto que los hechos podrían calificarse como homicidio imprudente.

Por su parte, la defensa ha requerido que no se adopte ninguna de estas medidas solicitadas por el fiscal.

Finalmente, la magistrada ha decidido mantener la libertad del investigado pero con una serie de medidas cautelares. El implicado deberá comparecer en sede judicial dos días al mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

Por su parte, el letrado responsable de la representación de la familia paterna, Fernando Campos, ha subrayado que el proceso se encuentra en una fase "embrionaria" y ha señalado que habrá que esperar para ver "si estas medidas cautelares dan un paso más".