Julio González, el maestro de la escultura al que recurrió Picasso, llega a la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol ha inaugurado, este martes 16 de junio de 2026 en su sede de Sevilla, la exposición Julio González. Forjar el vacío, una muestra dedicada a uno de los grandes referentes del arte contemporáneo español e internacional del siglo XX.

La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo mes de septiembre, reúne una cuidada selección de obras que permiten acercarse tanto a la dimensión artística como humana de este creador esencial.

Julio González (Barcelona, 1876 – Arcueil, 1942) fue una figura clave en la renovación de la escultura del siglo XX, transformó su lenguaje mediante el uso del hierro y la soldadura y dio al vacío un papel protagonista.

Su concepción de la obra como dibujar en el espacio sintetiza su aportación innovadora. Formado en la orfebrería familiar, evolucionó hacia las vanguardias tras su llegada a París, donde entró en contacto con artistas como Picasso y Brancusi, desarrollando un lenguaje moderno basado en la experimentación y la ruptura con la tradición.

Durante el acto de inauguración, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, destacó el compromiso de la entidad con la promoción del arte contemporáneo y subrayó la relevancia de la muestra dentro de su apuesta por las grandes figuras nacionales e internacionales.

Asimismo, puso en valor la importancia de Julio González como artista clave del siglo XX y el significado de acoger esta exposición en Sevilla como espacio de referencia cultural.

Pulido agradeció la colaboración de las instituciones y profesionales implicados, especialmente el trabajo de la comisaria, Marisa Oropesa, y destacó también la relevancia de los dibujos del artista como parte esencial para comprender su proceso creativo.

Por su parte, Marisa Oropesa señaló el valor de poder presentar en Sevilla a un artista de proyección internacional presente en grandes museos como el MoMA de Nueva York, y recordó su relación con Pablo Picasso, quien en 1930 recurrió a González para profundizar en la escultura en metal. Asimismo, subrayó la importancia de celebrar la figura de un creador fundamental en la historia del arte del siglo XX.

La exposición consolida a Sevilla como un punto de referencia cultural al acoger a uno de los grandes escultores internacionales del siglo XX y supone una oportunidad única para el público de descubrir o redescubrir su obra.

La muestra Julio González. Forjar el vacío estará abierta al público del 16 de junio al 12 de septiembre de 2026, en horario de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas, permaneciendo cerrada domingos y festivos. La entrada es libre.