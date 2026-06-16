Herido el piloto de una avioneta que fumigaba contra el virus del Nilo al chocar con una torre de alta tensión en Sevilla

El piloto de una avioneta de fumigación ha resultado herido después de chocar con una torre de alta tensión en la localidad sevillana de Isla Mayor.

Los hechos han tenido lugar este martes en torno a las 7:00 horas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. El hombre ha tenido que ser evacuado a un centro hospitalario un corte en el brazo y dolor en el tórax de carácter leve, y ha permanecido consciente en todo momento.

Sobre la citada hora, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha informado al 112 del siniestro en una pista próxima a la carretera A-8053 y su posterior impacto contra una torre de alta tensión.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de la Diputación de Sevilla.

Según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia, una dotación del parque de Mairena del Aljarafe se desplazó hasta el lugar del incidente.

El piloto fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Para prevenir riesgos, técnicos especializados realizaron la retirada del combustible de la aeronave, mientras que los bomberos aseguraron la zona aplicando espuma.

Por su parte, el servicio de emergencias 112 notificó lo ocurrido al Centro de Control de Tránsito Aéreo, al Centro de Coordinación y Rescate y a la compañía eléctrica Endesa.