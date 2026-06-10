Muere un hombre al caer su vehículo a un canal de agua en un pueblo de Sevilla

Bomberos de Sevilla, Policía Local, Protección Civil y 061 participan en un simulacro de extinción de incendios ante una situación de emergencia. Rocío Ruz / Europa Press

Un hombre ha fallecido este miércoles 10 de junio al caer su vehículo a un canal de agua. El trágico suceso ha tenido lugar en la carretera A-462 a su paso por el municipio sevillano de Brenes.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias Andalucía 112, el incidente se ha producido sobre las 07:54 horas, momento en el que se han recibido varias llamadas que alertaban del siniestro.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos de Cantillana y La Rinconada, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Brenes y sanitarios del 061.

Actualmente, las autoridades están investigando lo ocurrido para esclarecer las causas.