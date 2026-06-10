Muere un hombre al caer su vehículo a un canal de agua en un pueblo de Sevilla
Los hechos han ocurrido la mañana de este miércoles a la altura del municipio de Brenes.
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Un hombre ha fallecido este miércoles 10 de junio al caer su vehículo a un canal de agua. El trágico suceso ha tenido lugar en la carretera A-462 a su paso por el municipio sevillano de Brenes.
Según ha detallado el Servicio de Emergencias Andalucía 112, el incidente se ha producido sobre las 07:54 horas, momento en el que se han recibido varias llamadas que alertaban del siniestro.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos de Cantillana y La Rinconada, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Brenes y sanitarios del 061.
Actualmente, las autoridades están investigando lo ocurrido para esclarecer las causas.