A juicio el alcalde socialista de Gines por presuntas irregularidades en la organización de un evento

El alcalde socialista del municipio sevillano de Gines, Romualdo Garrido, será juzgadopor presuntas irregularidades cometidas por parte del Gobierno municipal de cara al evento 'La Pará de Gines'. Estas actuaciones habrían supuesto, presuntamente, una pérdida de casi 860.000 euros en las arcas municipales.

El magistrado de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado la apertura de juicio contra veinte personas, entre las que se encuentran el actual primer edil de esta localidad. También tendrán que hacerlo otros nueve responsables municipales que formaron parte de distintas Juntas de Gobierno del Consistorio.

Se investigan supuestos delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y falsedad documental, según el caso.

El instructor explica que, mientras que las acusaciones populares solicitaron la apertura de juicio oral, la Fiscalía interesó el sobreseimiento íntegro de las actuaciones frente a todos los acusados. Sobre esto último el magistrado señaló que "no es posible".

El juez destaca que los hechos investigados resultan de "gravedad", por lo que entiende que deben ser juzgados. Además, considera que las razones de las acusaciones populares están bien fundamentadas y encajan con lo que se ha investigado durante la instrucción.

Según la autoridad competente, el caso "ha puesto en evidencia la falta total de procedimientos administrativos" para organizar, financiar y realizar el evento.

"Menoscabo económico" de casi 860.000 euros

Esta actividad ilícita habría provocado un "menoscabo económico" en las cuentas municipales cifrado en casi 860.000 euros. Asimismo, se ha detectado "reiterados y continuos incumplimientos sobre las contrataciones públicas, procedimientos administrativos, organización y funcionamiento de la Entidad Local y ordenanzas fiscales que, prima facie, no podían ser desconocidas o ignoradas por los acusados".

Por esto mismo, procede a "decretar la apertura de juicio oral contra todos los acusados". Sin embargo, no incluirá a la Hermandad del Rocío de Gines en el procedimiento.

Por otro lado, y en relación a esta misma causa, el juez ha dictado una providencia en la que rechaza la solicitud planteada por una acusación popular para que se recabara un atestado presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de otra causa que instruye la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, y en el que parecería indicarse que uno de los investigados habría utilizado sus influencias políticas para tratar de que el actual alcalde de Gines no tuviera responsabilidades penales en la presente causa.