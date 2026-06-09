Disminuyen las denuncias por desaparición en Sevilla: la provincia registra 626 avisos en 2025, la mitad de menores

Las redes sociales e incluso los medios de comunicación se convierten en múltiples ocasiones en altavoces de llamamientos para localizar a personas desaparecidas. Fotografías compartidas con mensajes que apelan a la colaboración ciudadana para dar con el paradero de estos individuos. Y la provincia de Sevilla no es ajena a este fenómeno.

Según el último Informe Anual de Personas Desaparecidas publicado por el Ministerio del Interior, durante 2025 se registraron 626 denuncias por este hecho en dicho territorio. Aunque la cifra continúa siendo elevada, supone un ligero descenso respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 695 alertas.

Pese a esta reducción, Sevilla se sitúa como la cuarta provincia de toda Andalucía con mayor número de avisos por desaparición. Por delante de la provincia únicamente están Cádiz, Granada y Almería. Además, cabe destacar que casi la mitad de estos casos están protagonizados por menores de edad.

El Ministerio del Interior distingue entre diferentes tipos de desapariciones. Entre ellas se encuentran las ausencias voluntarias, las involuntarias y aquellas vinculadas a posibles hechos delictivos. Cada caso responde a circunstancias distintas, aunque todos comparten la incertidumbre que genera la falta de noticias sobre el paradero de una persona.

Los datos analizados permiten además conocer con mayor detalle el perfil de quienes protagonizan estas circunstancias. Del total de 626 registradas en Sevilla durante el ejercicio anterior, 390 correspondieron a hombres y 236 a mujeres. Esto significa que prácticamente seis de cada diez denuncias afectaron a varones.

No obstante, al analizar las cifras por edad afloran algunas particularidades relevantes. Entre los hombres desaparecidos, 236 eran mayores de edad y 154 menores de 18 años. En el caso de las mujeres, la dinámica se invierte: 94 denuncias alertaban de la ausencia de adultas mientras que 142 eran jóvenes.

Casos de menores

Precisamente, es el peso de los menores el que constituye a uno de los aspectos más llamativos del informe estatal.

Durante el año pasado, se registraron 296 denuncias relacionadas con niños y adolescentes en la provincia de Sevilla, una cifra que representa cerca de la mitad de todos los casos contabilizados. El dato pone de manifiesto la especial incidencia que tienen las desapariciones de menores dentro de las estadísticas provinciales.

Además, entre las mujeres desaparecidas, las menores superan claramente a las adultas.

Mientras que se registraron 94 denuncias correspondientes a mayores de edad, las relativas a chicas con menos de 18 años alcanzaron las 142. Esta circunstancia convierte a las adolescentes en uno de los grupos con mayor presencia dentro de las desapariciones registradas durante el ejercicio del año pasado.

Desaparición "reincidente"

No obstante, desde Interior advierten de un aspecto fundamental para interpretar correctamente estas estadísticas.

Los datos reflejan las denuncias y no necesariamente personas distintas.

Es decir, las autoridades pueden haber sido alertadas de la desaparición de una misma persona en más de una ocasión a lo largo del año, algo que se conoce como persona "reincidente".

Denuncias activas

Más allá de denuncias interpuestas durante el ejercicio de 2025, el informe también ofrece una radiografía de los casos que permanecieron abiertos al cierre del año.

En 2025 seguían activas 131 denuncias en el territorio sevillano. Al igual que pasa en los casos anteriores, la mayoría de ellas correspondían a hombres.

En concreto, 46 afectaban a varones mayores de edad y 37 a menores, lo que suma un total de 83 casos. En cuanto a las mujeres, permanecían abiertas 14 denuncias relacionadas con adultas y 38 con menores.

Aunque la diferencia no es especialmente pronunciada, el descenso de 140 a 131 denuncias activas apunta a una ligera mejora en la resolución de los casos. Sin embargo, las cifras también muestran que más de un centenar de desapariciones seguían sin cerrarse oficialmente al finalizar 2025.