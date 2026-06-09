Atropella a dos guardias civiles después de robar un coche, conducir en sentido contrario y darse a la fuga en Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que robó un coche, se dio a la fuga cuando lo descubrieron circulando en sentido contrario y acabó atropellando a dos agentes en una carretera de Sevilla.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de abril cuando el conductor circulaba de forma temeraria con un turismo por la carretera A-8065, a la altura del término municipal de San Juan de Aznalfarache.

Según una nota de prensa emitida por el cuerpo policial, los agentes avistaron el vehículo mientras circulaban en motocicleta por la citada vía. Posteriormente le dieron el alto pero el ahora detenido hizo caso omiso y aumentó la velocidad.

Tras acelerar acabó atropellando a los dos efectivos del Instituto Armado pertenecientes al Subsector de Tráfico de Sevilla, provocando la caída de ambos. Uno de ellos tuvo que ser evacuado al hospital con "heridas de gravedad".

La Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de Guardia Civil de Andalucía (UNIS) ha detenido al responsable de los hechos. Ahora, el hombre se enfrenta a un delito de conducción temeraria, robo, lesiones y atentado contra la autoridad.

La comisión de este último acto se produce cuando se agrede, acomete o se usa violencia o intimidación grave contra funcionarios, autoridades o agentes policiales cuando ejercen sus funciones.

Para este tipo de delitos el Código Penal contempla una pena de prisión de seis meses a tres años, así como la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta seis años, por la comisión del delito de conducción temeraria.

Igualmente, para el delito de robo se castiga con una pena que va de uno a tres años de prisión, y el de conducción temeraria va de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.