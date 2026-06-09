El abuelo de la bebé sevillana que murió por quemaduras apunta a la madre: traía "lesiones" tras estar con ella

La bebé de 16 meses que murió el pasado martes en el hospital sevillano del Virgen del Rocío como consecuencia de las graves quemaduras que tenía en el 60 por ciento de su cuerpo presentaba en ocasiones "lesiones o marcas físicas" después de estar con su madre.

Esto es lo que ha afirmado este martes José Antonio Molino, el abuelo paterno de la niña, durante una comparecencia ante la prensa.

En esta cita, Molino ha declarado que hay "versiones contradictorias" sobre lo que ocurrió el pasado 30 de marzo, día en el que la pequeña ingresó en el hospital tras quemarse mientras que la pareja de su madre la bañaba.

"En varias ocasiones, Leyre ha llegado a nuestras manos presentando lesiones o marcas físicas que nos han generado una profunda preocupación", ha declarado el abuelo paterno. En paralelo, el hombre ha lamentado la "falta de información" sobre los trágicos hechos.

"En ningún momento se nos ha dado una información completa. No se le ha dado importancia a lo sucedido ni a los distintos episodios. Esto también lo sufrimos el 30 de marzo, cuando la pequeña Leyre sufrió quemaduras mientras la bañaban en el domicilio de la abuela materna. Recibimos varias versiones de los hechos y no se le ha dado importancia al asunto", ha apostillado.

La niña de 16 meses perdió la vida el pasado martes después de estar dos meses ingresada en el centro hospitalario.

Supuestamente, las lesiones le habían sido provocadas mientras que la pareja de su madre la bañaba en la casa de la abuela materna ubicada en el municipio sevillano de Bormujos.

Tras seis intervenciones para curarle las heridas, la pequeña acabó falleciendo.

José Antonio ha subrayado que la familia está abierta a "cualquier hipótesis" puesto que "las circunstancias" que rodean la muerte de la bebé son "totalmente incomprensibles" para el entorno, un entorno "profundamente dolorido" por la "trágica" pérdida de Leyre.

En paralelo, José Antonio Molino ha denunciado que, desde la ruptura de los padres de la bebé, la madre de esta presentó "dificultades negativas y escenarios complejos" que acabaron dificultando la relación entre la pequeña y su progenitor.

Miguel Pérez, uno de los abogados de la familia, ha asegurado que van a " trabajar para hacer justicia sobre un episodio que no llegamos a comprender. (...) No solo estudiamos los documentos, también las relaciones personales de los presentes en el momento de los hechos".

Por todo esto, la defensa paterna pedirá una investigación "amplia", responsabilidades y atribuciones de los hechos.

"No podemos descartar ninguna hipótesis, la fase de instrucción actual es fundamental para esclarecer lo sucedido", ha apostillado el letrado.