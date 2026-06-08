El menor que murió tras salir de una piscina en Gelves podría haberse electrocutado al quitar un enchufe

José Luis, el joven de 17 años que murió el pasado sábado en el municipio sevillano de Gelves al salir de la piscina podría haberse electrocutado al quitar un enchufe.

Según ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL esta es la principal hipótesis que la Policía Judicial de Mairena del Aljarafe -que se ha hecho cargo del suceso- baraja.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en el domicilio familiar ubicado en la citada localidad, la cual ha decretado luto oficial hasta el próximo martes.

Tal y como señaló la Benemérita, el aviso se recibió alrededor de las 19:00 horas, cuando se comunicó que el menor se había electrocutado tras entrar en contacto con un punto con corriente eléctrica al salir de una piscina.

El joven falleció en el acto debido a la intensidad de la descarga.

Ahora, tal y como ha adelantado Diario de Sevilla, toma fuerza la posibilidad de que el joven se electrocutase al quitar un enchufe.

La mañana de este lunes, la alcaldesa de Gelves ha pedido "sensibilidad" tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía en general ante la muerte del chico.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, ante las numerosas llamadas y solicitudes de información, la edil ha señalado que en estos momentos su principal obligación es "acompañar y proteger a una familia" que está atravesando una situación "extremadamente dura".

Asimismo, ha afirmado que no van a entrar en "especulaciones ni valoraciones sobre las circunstancias o causas del accidente", dado que según ha considerado, que cualquier información relacionada con este asunto deberá ser abordada por "quienes tengan la competencia para ello o por la propia familia", cuando considere oportuno hacerlo.

"Gelves es hoy un pueblo profundamente afectado por esta pérdida", ha concluido.

En contexto, el Ayuntamiento de Gelves ha decretado luto oficial hasta el próximo martes 9 de junio.