Muere un menor de 17 años al sufrir una descarga eléctrica tras salir de una piscina en Gelves

Un joven de 17 años perdió la vida este sábado, 6 de julio, después de sufrir una descarga eléctrica en el domicilio familiar situado en la localidad sevillana de Gelves.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el aviso se recibió alrededor de las 19:00 horas, cuando se comunicó que el menor se había electrocutado tras entrar en contacto con un punto con corriente eléctrica al salir de una piscina.

Por el momento, las circunstancias exactas del suceso no han sido esclarecidas. Las mismas fuentes han señalado que todavía se desconoce si la descarga se produjo a través de un electrodoméstico o de un enchufe. El joven falleció en el acto debido a la intensidad de la descarga.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia.