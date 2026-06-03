La Policía investiga la muerte de una bebé de 16 meses en Bormujos tras sufrir graves quemaduras al ser bañada

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 16 meses en Bormujos tras sufrir quemaduras graves mientras era bañada por la pareja de su madre. La menor estuvo dos meses hospitalizada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, sometiéndose a varios trasplantes de piel debido a quemaduras en el 60% de su cuerpo. La familia sospecha que las quemaduras pudieron ser intencionadas, mientras que el investigado sostiene que fue un accidente por no controlar la temperatura del agua. El juez ha tomado declaración a la expareja de la madre y la Policía está a la espera de los resultados definitivos de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte.

La Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 16 meses por quemaduras graves en su cuerpo, unos hechos que ocurrieron presuntamente mientras la pareja de su madre bañaba a la menor.

La menor de 16 meses pasó dos meses hospitalizada en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla tras sufrir quemaduras en el 60% de su superficie corporal, hasta que finalmente ha fallecido, tras no poder superar las graves heridas que padecía a causa de la alta temperatura del agua.

La muerte de la pequeña se produjo el 29 de mayo, por lo que la Policía todavía está pendiente del resultado de la autopsia para conocer con exactitud cuáles fueron las causas de la muerte.

En este sentido, la madre de la bebé, Andrea Burdalo, ha destacado en declaraciones a Canal Sur Noticias que mientras el hombre que era su pareja bañaba a su hija, escuchó un llanto y encontró a la bebé "achicharrada de la cabeza a los pies".

Por su parte, la abuela de la menor, Yolanda Jiménez, ha relatado que encontró a su hija en un estado de gran alteración y "gritando". Asimismo, ha reclamado "justicia" para su nieta, que, según ha lamentado, "estaba empezando a vivir".

Según la información adelantada por Europa Press, existe diversidad de opiniones, ya que mientras el hombre, que no es el padre biológico sostiene que se trató de un accidente a la hora de no controlar la temperatura del agua con la que bañó al bebé, la familia defiende que fue un acto "intencionado", a la vez que solicitan que caiga todo el peso de la ley.

Al hilo, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado que la bebé fue hospitalizada hace dos meses por quemaduras, aunque tampoco ha entrado en detalles de la investigación, apuntando a que "todas las hipótesis están abiertas".

Sometida a varios trasplantes de piel

Los hechos ocurrieron el pasado Lunes Santo en la localidad sevillana de Bormujos. Según la primera versión que la pareja ofreció al llegar al hospital, el novio de la madre estaba bañando a la bebé, que entonces tenía 14 meses.

Según las primeras investigaciones, la pequeña sufrió graves quemaduras en el 60% de su cuerpo, incluida la cara. Durante su ingreso hospitalario en la Unidad de Quemados, la menor fue sometida a varios trasplantes de piel.

Fueron los médicos del centro hospitalario quienes alertaron a la Policía Nacional tras el ingreso de la pequeña. El juez encargado de la investigación ya ha tomado declaración a la expareja de la madre en condición de investigada.