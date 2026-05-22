Confirmado: Las familias de Sevilla con niños nacidos o adoptados entre el 2025 y 2026 podrán recibir hasta 600€ por cada menor

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde a la primera convocatoria del denominado "Cheque Bebé", una nueva ayuda económica destinada a apoyar a las familias con hijos nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026.

La medida, impulsada por el Gobierno municipal presidido por José Luis Sanz, contará con una dotación inicial de 1,7 millones de euros.

La prestación contempla ayudas de hasta 600 euros por cada menor y podrán beneficiarse tanto familias con nacimientos como con adopciones realizadas dentro del periodo establecido.

Según ha informado el Consistorio, todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán atendidas, repartiéndose el presupuesto total de manera proporcional en función del número final de beneficiarios para garantizar que ninguna familia quede excluida.

El plazo para presentar las solicitudes será de 30 días a partir del día siguiente de la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. El orden de presentación no influirá en la concesión, ya que todas las peticiones registradas dentro del plazo tendrán la misma prioridad.

Las ayudas podrán tramitarse preferentemente de forma telemática a través de la web municipal o de manera presencial en las oficinas de los distritos municipales, mediante cita previa.

Requisitos

Entre los requisitos establecidos figura que el solicitante —uno de los progenitores o adoptantes— deberá estar empadronado en Sevilla capital antes del 1 de enero de 2021 y convivir con el menor en el mismo domicilio.

Además, tendrá que acreditar residencia legal e ininterrumpida en España desde esa misma fecha, estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento, así como aportar un certificado bancario de titularidad de cuenta.

En el caso de las adopciones, el menor no podrá superar los cuatro años de edad.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo municipal busca reforzar las políticas de apoyo a la natalidad y a la conciliación familiar.

El “Cheque Bebé” se suma a otros programas impulsados por el Ayuntamiento sevillano, como el servicio de canguros a domicilio, el plan Sevilla Concilia, el programa socioeducativo de verano o la iniciativa ‘Equípate’, destinada a facilitar material escolar a menores en situación de vulnerabilidad.