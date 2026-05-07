Muere un hombre de 49 años en un pueblo de Sevilla después de que se saliese de la carretera con la moto que conducía

El Servicio de Emergencias 112 ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 49 años en un accidente de tráfico después de que la motocicleta que conducía se saliese de la vía.

Los trágicos hechos han tenido lugar la madrugada de este jueves en la A-4 a la altura de la localidad sevillana de Écija.

Tal y como ha informado el citado servicio a través de su cuenta de redes sociales y ha confirmado la Guardia Civil a este medio, el siniestro vial ha tenido lugar sobre las 4:30 horas, momento en el que varios testigos alertaron de un posible accidente en el kilómetro 438 en sentido Madrid.

Inmediatamente se activó al Centro de Emergencias Sanitarias, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron todos los efectivos mencionados, no obstante, los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

Por ahora se desconocen los motivos del accidente, el cual está siendo investigado por el Instituto.