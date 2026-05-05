Detenido un hombre por robar en más de 30 establecimientos de un pueblo de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por robar, presuntamente, en más de 30 establecimientos ubicados en el municipio sevillano de Lora del Río. En concreto, el Instituto Armado apunta a 32 actuaciones.

Tal y como ha indicado el cuerpo en una nota de prensa, el supuesto autor de los hechos podría estar implicado, además, en cuatro robos con violencia cometidos en la misma localidad.

Al ahora detenido se le vincula un delito de atentado contra agentes de la autoridad y amenazas graves debido a que, en un primer momento, se resistió a que lo arrestaran.

La investigación comenzó cuando los agentes se percataron del aumento del número de denuncias por delitos contra el patrimonio en distintos comercios. Todos ellos se estaban cometiendo en el mismo pueblo y en un corto espacio de tiempo.

Tal y como puede apreciarse en un vídeo compartido por el Instituto Armado de una de las actuaciones, el hombre entraba en los establecimientos intentando ocultar su rostro con las prendas que llevaba puestas.

Posteriormente, la Guardia Civil desarrolló un operativo gracias a la colaboración ciudadana, pudiendo identificar a un vecino de la localidad como supuesto responsable de todos los robos.

A raíz de esto, la Benemérita estableció una vigilancia "discreta y permanente" hasta que lograron sorprender al ahora detenido durante uno de los robos.

Inmediatamente, los agentes procedieron al arresto del hombre, quien se opuso. Este último hecho ha ocasionado que se, además, al varón se le impute un delito de atentado contra los agentes de autoridad y amenazas graves.

En total, el Instituto Armado ha conseguido esclarecer 32 hechos delictivos. También ha analizado informaciones sobre la posible participación del detenido en otros cuatro robos con fuerza.

La investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil del Puesto de Lora del Río, ha culminado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de este varón como presunto autor de los delitos contra el patrimonio y de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y amenazas graves, por lo que se ha declarado su ingreso en prisión provisional.