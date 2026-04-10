Liberadas 9 mujeres a las que obligaban a prostituirse en dos pueblos de Sevilla: hay 8 detenidos

Imagen del interior de uno de los prostíbulos. Policía Nacional.

La Policía Nacional ha liberado a nueve mujeres que eran obligadas a prostituirse en dos casas ubicadas en los municipios sevillanos de Gelves y Tomares. Una madame las controlaba.

La operación, denominada Azahara, se ha saldado además con la detención de ocho personas a las que se les vincula delitos relativos a prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la situación que se estaba viviendo en dos inmuebles prostíbulo situados en las citadas localidades. Aquí residían y trabajaban sin descanso las víctimas de la explotación sexual.

Según una nota emitida por el cuerpo, los presuntos autores de los hechos obligaban a las mujeres a ejercer la prostitución mediante la fuerza, coacciones e intimidación.

Los ahora detenidos obligaban a las víctimas a mantener relaciones sexuales las 24 horas del día durante los siete días de la semana.

Para asegurarse de que ninguna de las mujeres se escaqueaba, una madame ejercía un control permanente sobre ellas. Además, esta se encargaba de gestionar la parte económica del negocio.

Además, en las casas estaban instaladas cámaras de videovigilancia tanto en el interior como el exterior, lo que permitía a los implicados saber los movimientos de las chicas en todo momento.

Una vez finalizadas las pertinentes actuaciones policiales, los agentes entraron en los dos inmuebles. En su interior encontraron dispositivos electrónicos, diversa documentación, potenciadores sexuales, droga y dinero en efectivo.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.