Cantillana, en vilo por la "inseguridad" en sus calles y protegida por la Guardia Civil con un "importante despliegue"

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Guardia Civil.

El municipio sevillano de Cantillana vive en estos instantes uno de sus momentos más tensos. La sucesión de unos supuestos robos ha puesto en vilo a todo el vecindario.

Una problemática que ha obligado a la Guardia Civil a desplegar un "importante" dispositivo en las calles del pueblo y a los habitantes de la localidad a manifestarse por la "inseguridad".

El detonante de esta situación fue el pasado domingo. Durante la jornada del Domingo de Resurrección tuvo lugar el intento de robo de un móvil.

Este hecho motivó una disputa en las calles de la localidad después de que los familiares de la víctima saliesen en defensa de la misma.

Según ha confirmado a este medio la Guardia Civil, en este suceso habría dos implicados. El primero de ellos se refugió en el centro de Salud de la localidad, mientras que el segundo fue alcanzado por el grupo de familiares.

Las lesiones provocadas obligaron a los efectivos de emergencia a trasladar al presunto ladrón al Hospital Virgen Macarena, en Sevilla capital. No obstante, el agredido pidió el alta voluntaria para así intentar escapar.

Sin embargo, la Benemérita lo tenía monitorizado y ha conseguido detenerlo. Ahora, se le vinculan cinco delitos relacionados con robos con violencia.

En cuanto al otro responsable, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha declarado que "ese mismo día, la Guardia Civil procedió a la detención de la persona presuntamente responsable y a su puesta a disposición judicial".

Tan solo un día después, el lunes, se produjo una presunta agresión sobre un ciudadano, siendo detenido el supuesto autor de los hechos por la Benemérita al día siguiente.

Además, los agentes continúan investigando si hay más implicados, tal y como ha señalado el subdelegado.

Estas no han sido las dos únicas situaciones tensas ocurridas en la localidad durante la semana. Sin ir más lejos, el pasado martes se registraron cinco denuncias interpuestas por varios ciudadanos por robos y hurtos.

No obstante, la Guardia Civil ya ha detenido a una persona como presunta autora de los hechos.

En palabras de Francisco Toscano, en estos momentos continúan "abiertas todas las investigaciones" sobre lo sucedido y "no se descarta que pueda haber más detenciones".

Asimismo, el subdelegado ha hecho hincapié en la presencia policial en la localidad.

"Mientras tanto, se mantiene un despliegue importante de la Guardia Civil para garantizar la tranquilidad en el propio municipio", ha afirmado.

Sin embargo, alrededor de 200 vecinos de Cantillana se han manifestado durante la mañana de este miércoles a las puertas del ayuntamiento para denunciar la situación que está viviendo el pueblo.