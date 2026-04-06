Investigan a un miembro de la Ejecutiva de Montero y al PSOE de Sevilla por supuesto acoso a una trabajadora de Diputación

Un Juzgado de Sevilla investigará al PSOE de Sevilla y a Demetrio Pérez, miembro de la Ejecutiva de la candidata a la presidencia de Andalucía y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, por supuesto acoso laboral a una extrabajadora de la Diputación.

Según el auto, el tribunal ha admitido a trámite la querella puesto que los hechos que se relatan en ella "presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de coacciones".

Además del coordinador dePresidencia en la Diputación, también se abrirán diligencias contra Zahira Fernández y María Dolores Velasco por el mismo delito.

La primera cita judicial según el escrito, tendrá lugar el próximo 29 de abril a las 11:30 horas para "para aclarar extremos de la querella".

Esta es la segunda parte del proceso. En un principio, la demandante también se había querellado contra Rafael Recio, secretario de organización del grupo socialista provincial, no obstante, el juzgado lo ha apartado de la causa.

Según el primer escrito judicial, los hechos se habrían producido en el seno del grupo socialista de la Diputación desde noviembre de 2023 hasta la actualidad.

Durante ese periodo, la trabajadora -contratada como personal eventual- habría sido sometida a un trato continuado de humillaciones públicas y control abusivo por parte de sus superiores.

La querella describe además una reducción arbitraria de sus funciones, una progresiva marginación profesional y limitaciones injustificadas en el desempeño de su trabajo, todo ello aprovechando una posición de superioridad jerárquica dentro de la organización.

La querella sitúa el inicio del presunto acoso el 27 de noviembre de 2023, cuando la trabajadora, presuntamente, fue increpada públicamente por Demetrio Pérez en presencia de varios compañeros, tras completar una tarea encomendada por la dirección del partido.

El episodio, descrito como una reprimenda cargada de gritos, descalificaciones e insultos, provocó en la denunciante un estado de ansiedad extrema que requirió atención médica urgente y derivó en un diagnóstico de trastorno adaptativo con ansiedad.

A partir de ese momento, siempre según la denuncia, el coordinador habría prohibido a la trabajadora desempeñar tareas habituales sin autorización expresa, iniciándose una etapa de vaciamiento funcional, reducción de encargos, pérdida de autonomía y aislamiento progresivo dentro del grupo.