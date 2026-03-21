Montero recalca que Rota y Morón "no se usarán para una guerra ilegal" tras la amenaza de Trump de llevarlas a otro país

La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha recalcado que el uso de las bases militares de Morón de la Frontera y Rota "no se autorizará" para la guerra de Irán, un conflicto que ha tildado de "ilegal".

Lo ha hecho después de las últimas declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, en las que ha apoyado que el ejército norteamericano abandone las bases españolas y las de aquellos países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio internacional y que está ubicado en Oriente.

Trump respaldó la idea del senador Lindsey Graham, quien se preguntó si se deben mantener los recintos militares en España al tratarse de "un país que no permite utilizar esos aviones para proteger al mundo contra un régimen nazi de corte religioso".

Graham indicó que, España ha "perdido el rumbo" y sugirió que las bases aéreas "se trasladen a un país que permita utilizarlas".

En esta línea, el presidente norteamericano señaló que el congresista "tiene razón" y que "la OTAN ha decaído mucho" puesto que esta "debería estar ayudando con el estrecho (de Ormuz)".

Sin embargo, Montero ha asegurado que la decisión del Gobierno central es algo "que todos los ciudadanos comparten, sobre todo los de Rota y los de Morón, así que su seguridad está garantizada".

Durante su atención a los medios en el municipio sevillano de Dos Hermanas, lugar en el que la ministra ha visitado los terrenos de la futura estación de Cercanías Castilla de los Pinos, la también ministra de Hacienda ha llamado a la calma tras el mensaje de Trump.

Al hilo de esto, ha declarado que "un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria" por lo que considera que hay que ser "muy prudentes y cautos a la hora de valorar e interpretar cualquier declaración" del mandatario norteamericano.

Montero ha señalado que "todos los temas que tienen que ver con las relaciones entre los países se articulan a través de la diplomacia y del diálogo".

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha insistido en mandar un "mensaje de absoluta tranquilidad" a la vez que ha subrayado que lo que plantea el Ejecutivo central es "de sentido común".

La vicepresidenta ha insistido en que la guerra de Irán tiene un "transfondo político muy profundo y muy preocupante" puesto que es "la primera potencia del mundo" la que lo está protagonizando y quien tiene relaciones "muy complicadas" con Oriente.

En paralelo, María Jesús Montero ha hecho hincapié en la posición de España, que, asegura, está "mediada por la Unión Europea en todo lo que es su vertiente comercial".

"Nosotros vamos a preservar que el territorio español esté garantizado en su seguridad. Y esto significa que sus bases militares -entre ellas, la base aérea de Morón (Sevilla) y la naval en Rota (Cádiz)- se tienen que utilizar conforme al convenio", ha subrayado como ya hiciera días atrás.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la retirada de las bases, y las posibles repercusiones económicas "es un escenario" que el Gobierno no contempla.

"La posición de España ha sido siempre honesta y comprometida", afirmó antes de pedir "respeto" por las opiniones de las distintas naciones.

Robles destacó que ambas bases funcionan gracias a los acuerdos firmados en 1988 y que el embajador estadounidense las ha visitado recientemente.