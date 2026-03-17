El juez archiva la denuncia contra el exalcalde de La Algaba por presunto acoso sexual a un menor de la localidad

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor.

El magistrado considera que "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", según el auto, que ha sido adelantado por la Cadena Ser.

Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma, así como un recurso de apelación.

El pasado 23 de febrero, Agüera renunció a su cargo como alcalde después de que un empleado municipal lo denunciase ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de La Algaba.

Seguidamente, el ex primer edil defendió que hacía "un paréntesis" en su carrera política para dedicarse "plenamente" a su defensa.

Por último, expresaba que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".

En un Estado de Derecho las resoluciones judiciales se respetan siempre. Un mes después de que el Alcalde de la Algaba dimitiera de todos sus cargos orgánicos e institucionales, se ha producido una decisión clara de archivo por parte del juez, que además coincide con el criterio de la Fiscalía.

Por tanto, hoy toca respetar las decisiones judiciales y hacer una reflexión serena sobre cómo en ocasiones se pisotea la presunción de inocencia.