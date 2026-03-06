Cae el líder de una banda acusada de 31 robos en casas del Aljarafe: se hizo pasar por Guardia Civil y asaltó un cortijo

Imagen de la detención del cabecilla de la banda. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido al líder de una organización criminal dedicada al robo en viviendas situadas en urbanizaciones de varios municipios del Aljarafe sevillano, entre ellos Sanlúcar la Mayor, Espartinas, Benacazón, Olivares y Villanueva del Ariscal.

La investigación, que comenzó en octubre de 2025, continúa abierta y se centra ahora en la localización y detención de los otros cuatro integrantes del grupo, sobre los que pesan órdenes de detención activas.

Según ha informado el Instituto Armado, la organización presentaba una estructura jerarquizada y bien organizada.

Mientras uno de sus miembros se encargaba de la logística —incluido el alquiler de vehículos y el doblado de placas de matrícula—, el resto ejecutaba los asaltos accediendo a las parcelas mediante el escalado de muros o el corte de vallados perimetrales.

Una vez en el interior de las viviendas, los autores forzaban accesos secundarios para sustraer dinero en efectivo, joyas, armas de caza y otros objetos de gran valor, que posteriormente introducían en el mercado ilícito.

Usurpación de autoridad

Entre los hechos investigados figura un asalto cometido el pasado 23 de febrero en un cortijo de El Castillo de las Guardas.

Cuatro individuos, empleando el método conocido como "policía full", se hicieron pasar por agentes de la Guardia Civil para acceder al inmueble. Durante el robo amenazaron al morador y se llevaron efectivo y diversos objetos de valor.

Apenas 24 horas después, la organización perpetró otro robo en una hacienda de Sanlúcar la Mayor, donde fueron sorprendidos por el propietario.

Durante la huida, un dispositivo de cierre establecido por la Guardia Civil fue embestido violentamente por los sospechosos, que lograron escapar tras causar daños en varios vehículos civiles y lesiones leves a un agente.

La investigación desarrollada por la Compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor ha permitido identificar plenamente a los cinco integrantes de la red, a los que se atribuyen un total de 31 robos cometidos en las provincias de Sevilla y Huelva.

El líder de la organización ya ha sido puesto a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de los otros cuatro miembros identificados para su puesta a disposición judicial.