Detienen a 18 personas por cultivar marihuana en un pueblo de Sevilla: 5.000 plantas y un arma de fuego incautadas

La Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido a 18 personas en el municipio sevillano de Marinaleda por su supuesta implicación en el cultivo de droga.

Lo han hecho en una operación conjunta denominada Itálica '170/Greenborder' en la que se han llevado a cabo 17 registros y que se ha saldado con el desmantelamiento de 40 plantaciones 'indoor' y la incautación de 5.000 plantas de marihuana de casi 500 kilos.

También se ha intervenido un arma larga de fuego del calibre 12 con munición real, un arma corta simulada y 15.000 euros en metálico, así como útiles y herramientas propias para la elaboración y cultivo de la plantación.

En cuanto a los arrestados -14 hombres y cuatro mujeres-, estos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial y se enfrentan a delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación eléctrica.

El despliegue policial se enmarca en la colaboración y trabajo conjunto de los distintos cuerpos en la "lucha contra la proliferación del tráfico de drogas en la provincia de Sevilla".

Tal y como han señalado las fuerzas de seguridad en una nota de prensa, la actuación ha sido fruto de la operación técnica y el análisis de la información obtenida por los investigadores con la colaboración de la compañía eléctrica perjudicada que detectó la defraudación eléctrica.

En el dispositivo han intervenido la Sección Fiscal y Fronteras de la Compañía Fiscal del Puerto de la Guardia Civil de Sevilla UDAIFF, Policía Nacional de la Comisaría de Écija, y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Córdoba, y Técnicos de empresa eléctrica cuya labor fue crucial para el desmantelamiento de las conexiones ilegales por el grave riesgo de la seguridad ante incendios por las conexiones ilegales al fluido eléctrico.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en base al análisis de la información obtenida durante la explotación del dispositivo.