Cae en Dos Hermanas una red que explotaba a 45 inmigrantes en la recogida de mandarinas con identidades falsas

Imagen de la intervención de la Policía Nacional en Dos Hermanas. Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado en Dos Hermanas una organización criminal dedicada a la explotación laboral de 45 ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Estos inmigrantes trabajaban en la recogida de mandarinas en una finca del municipio sevillano sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y en condiciones que vulneraban la normativa básica de seguridad.

La denominada Operación Naranjal se inició a finales del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de irregularidades en una explotación agrícola de la localidad nazarena, donde podrían estar cometiéndose delitos contra los derechos de los trabajadores.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores confirmaron que en la finca se estaba llevando a cabo la recolección de mandarinas con personal que carecía de permiso de residencia y trabajo en España.

Ninguno de los 45 empleados tenía contrato laboral ni había sido dado de alta legalmente.

Identidades suplantadas

Uno de los aspectos más graves detectados durante la investigación fue el uso fraudulento de identidades.

A las víctimas les constaba asignado un Número de Identificación de Extranjero (NIE) que no se correspondía con su verdadera filiación.

Según las pesquisas, dichos números pertenecían a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta de manera fraudulenta en la Seguridad Social, pese a no estar realizando realmente esas jornadas laborales.

En la inspección practicada en la finca, los agentes procedieron a la detención del presunto responsable de la organización, al que se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta trama de explotación laboral en la campiña sevillana.