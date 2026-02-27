Diputación empezará en marzo a combatir el mosquito del Nilo: "Por las lluvias se pueden reproducir más"

Las lluvias han obligado a la Diputación de Sevilla a adelantar los tratamientos frente al mosquito del Virus del Nilo en los 15 municipios de su competencia. En este 2026 se comenzarán a principios de marzo, mientras que en el ejercicio anterior los tratamientos comenzaron a mediados de mes.

Según han confirmado fuentes de Diputación a EL ESPAÑOL, se debe a las intensas y persistentes lluvias que ha vivido la provincia en los últimos meses. "Ha llovido mucho, lo que ha provocado que haya más espacios en los que se pueden reproducir esta clase de mosquitos", afirman.

Igualmente, las mismas fuentes apuntan a que "no se ha dejado de trabajar durante el invierno", garantizando de esta forma una nueva campaña frente al VNO que concluya con el mismo resultado positivo que el anterior 2025: cero muertos y solo cuatro casos confirmados en toda Andalucía.

En este contexto, la institución provincial activará en los próximos días el dispositivo incluido en el Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del Virus del Nilo Occidental, con un despliegue que no solo mantiene las medidas aplicadas el pasado año, sino que amplía de forma notable su radio de intervención.

La principal novedad será la consolidación de un perímetro estable de actuación de 1,5 kilómetros alrededor de todos los núcleos de población —principales, secundarios y diseminados— considerados de mayor riesgo.

Este nuevo marco operativo supone un salto cuantitativo relevante respecto a los criterios iniciales aplicados en ejercicios anteriores, cuando la prioridad se centraba en los cascos urbanos principales.

Con la ampliación del área, la superficie objeto de tratamiento crece de manera muy significativa, permitiendo abarcar espacios periurbanos donde la presencia de agua acumulada y vegetación favorece la proliferación del mosquito.

Para garantizar la eficacia en zonas de difícil acceso, la Diputación reforzará el uso de drones en las labores de inspección y aplicación de tratamientos larvicidas.

Estos dispositivos, que ya se utilizaron en campañas anteriores especialmente en áreas de cultivo como los arrozales, extenderán ahora su radio de acción a enclaves donde los medios terrestres o aéreos convencionales encuentran limitaciones.

El objetivo es alcanzar puntos con láminas de agua estancada, caños, marismas y bolsas temporales generadas tras las precipitaciones.

Responsabilidad ciudadana

Igualmente, fuentes de la institución provincial apuntan a "la responsabilidad ciudadana" para que el riesgo sea mínimo.

"Hay zonas, como patios interiores o piscinas privadas, a las que no podemos llegar", motivo por el que apelan al compromiso de los vecinos de las localidades sevillanas para que los tratamientos puedan aplicarse de manera correcta.

Municipios

El plan se ejecutará en los 15 municipios catalogados con mayor riesgo entomológico por las autoridades sanitarias andaluzas.

Se trata de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Almensilla, Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor, La Puebla del Río y Coria del Río.

En todos ellos, la actuación provincial se centrará en el entorno exterior de los núcleos urbanos, mientras que los ayuntamientos mantienen la competencia directa dentro de los cascos urbanos.

Contrato bianual

La ejecución material de los trabajos seguirá desarrollándose a través del contrato bianual suscrito con la empresa pública Tragsatec, especializada en actuaciones medioambientales y de salud pública.

El dispositivo contempla tanto tratamientos preventivos en fase larvaria como labores de seguimiento y evaluación continua de la densidad de población de mosquitos.

En paralelo, los consistorios actúan de manera permanente sobre puntos sensibles dentro de sus términos municipales, como imbornales, fuentes ornamentales, estanques, zonas ajardinadas, áreas industriales y cualquier enclave susceptible de acumular agua. La coordinación entre administraciones se considera clave para contener la expansión del vector en los meses de mayor temperatura.

Desde la comunidad científica, estudios desarrollados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC señalan a las especies Culex pipiens y Culex perexiguus como principales transmisores del Virus del Nilo Occidental en Andalucía.

Ambas encuentran condiciones óptimas de cría en ambientes húmedos y cálidos, por lo que el incremento de precipitaciones durante el invierno y el previsible ascenso de temperaturas en primavera configuran un escenario propicio para su desarrollo.

El pasado año, Andalucía registró tres casos confirmados de fiebre del Nilo en adultos, dos de ellos en la provincia sevillana —en los municipios de La Rinconada y Morón de la Frontera— y uno en Mojácar, en la provincia de Almería.

Solo uno de los afectados precisó hospitalización, evolucionando favorablemente el resto sin secuelas. Estos datos, sensiblemente inferiores a los de años anteriores, son interpretados por las autoridades como un indicador de la eficacia de las estrategias preventivas y de vigilancia desplegadas.

Con el adelanto del calendario y la ampliación de medios técnicos, la Diputación pretende anticiparse al pico de actividad del mosquito y minimizar el riesgo para la población en un año marcado por una pluviometría especialmente elevada.