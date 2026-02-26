Hasta 15.000 familias colocan ascensores y facilitan los accesos a sus casas con 150M€ de la Junta y Ayuntamiento

Más de 15.000 familias de toda la provincia de Sevilla se han beneficiado de más de 150 millones de euros en ayudas provenientes del Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de sus edificios.

Las cuantías forman parte del Plan de Choque de Vivienda Municipal y de los planes autonómicos de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y de Ecovivienda.

Este último se estructura en varias líneas de subvenciones, entre las que destacan las destinadas a la rehabilitación de los bloques de pisos y a su mejora de eficiencia energética. En ambos todos los casos, el foco está puesto en los colectivos más vulnerables.

Según fuentes de la consejería, desde que comenzaron los trabajos, "alrededor del 60 por ciento" del presupuesto se ha destinado a la instalación de ascensores, que es uno de los puntos más demandados por los ciudadanos y que se incluye en el epígrafe de accesibilidad.

Este mismo apartado está compuesto además por aquellas labores que consisten en la eliminación de barreras. Es decir, la colocación de rampas y demás elementos para facilitar la entrada y salida de los bloques de viviendas.

Reducción de un 60% del consumo energético

Otro de los apartados que forma este paquete es el de la reducción del consumo energético. Según señalan desde la administración autonómica, el consumo energético de los edificios que se han acogido al programa ha reducido en torno a un "60 por ciento".

La tercera línea que abarca es la de mejora en el estado de los edificios, como pueden ser las rehabilitaciones de sus fachadas.

En el caso de Sevilla capital, destacan las actuaciones que se están llevando a cabo en 459 viviendas ubicadas en Parque Alcosa y Los Pajaritos. En esta última zona, el Consistorio hispalense ha invertido 13 millones de los que se han beneficiado más de 140 familias.

Además, se está llevando a cabo la regeneración de la Barriada Martínez Montañés -en el Polígono Sur- donde se rehabilitarán 512 viviendas y se están acometiendo labores en 270 ubicadas en la barriada de la Virgen de Los Reyes.

La inversión asciende a 13 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía y 6 millones por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, participó el pasado martes en la inauguración de las VIII Jornadas de Vivienda social de Sevilla organizadas por la empresa municipal Emvisesa.

En esta cita destacó la labor del Ayuntamiento de Sevilla en materia de vivienda y celebró el "ir de la mano" con la administración local. "Así será más fácil avanzar y aumentar la oferta de vivienda asequible en la ciudad", subrayó.

7.000 VPO

Durante su intervención declaró que la rehabilitación de viviendas es una de las "prioridades" del Gobierno andaluz. En palabras de la consejera, con este sistema, se busca "mejorar la calidad de vida de las personas".

Díaz subrayó también el impulso por parte de las administraciones de casi 7.000 viviendas de protección oficial (VPO) en los últimos siete años en toda la provincia de Sevilla, más de 2.000 en la capital.

En esta línea, hizo hincapié en la puesta en marcha del Plan Vive en Andalucía y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), además de un paquete de medidas fiscales para el acceso a la vivienda.

Retraso del plan estatal

La consejera mencionó también el Plan de Vivienda Estatal, cuya presentación "va con retraso" y que "condiciona" a las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz.

El último presupuesto terminó el pasado 31 de diciembre y, ahora, la administración autonómica señala que está "a la espera de que salga el siguiente para así poder impulsar convocatorias nuevas".

Una vez que se apruebe el plan estatal, se tendrán que "firmar una serie de convenios y todo se retrasará".

"La vivienda no puede esperar, debemos abordarla con carácter urgente", recalcó Rocío Díaz a la vez que defendió que "la vivienda es uno de los pilares fundamentales y uno de los grandes retos", por lo que las distintas instituciones deben "acompañarse de medidas" para hacer frente a él.