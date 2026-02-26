Diputación moviliza 25 millones para reparar los daños de los temporales en los municipios de la provincia

La Diputación de Sevilla movilizará 25 millones de euros para poner en marcha un plan provincial de obras y servicios con el objetivo de reparar los daños provocados por los últimos temporales en numerosos municipios sevillanos.

Así lo ha anunciado su presidente, Javier Fernández, durante el Pleno ordinario celebrado este jueves 26 de febrero.

El plan, en el que la institución provincial "ya está trabajando", comenzará a activarse en las próximas semanas con la intención de ayudar a los ayuntamientos a recuperar la normalidad tras varias semanas marcadas por intensas lluvias y fuertes rachas de viento.

Según ha explicado Fernández, los fondos se repartirán entre todos los municipios de la provincia, aunque se prestará especial atención a los más pequeños, que cuentan con menos recursos para afrontar este tipo de situaciones.

"Son 25 millones de euros que van directamente a todos los municipios. Vamos a intentar tener en cuenta especialmente a las localidades más pequeñas, que son las que tienen menos fortaleza, pero llegando a todos y cada uno de los rincones de la provincia", ha subrayado el presidente.

El destino de las inversiones responderá, fundamentalmente, a las prioridades trasladadas por los propios alcaldes y alcaldesas.

Actuaciones

Entre las actuaciones previstas se encuentran el asfaltado y arreglo de calles dañadas, la reposición de señalética, la renovación de mobiliario urbano, la mejora de parques y zonas infantiles, así como trabajos de mantenimiento y conservación en colegios públicos en aquellas competencias que corresponden a los ayuntamientos.

Desde la Diputación señalan que el objetivo es dar respuesta ágil a necesidades muy concretas del día a día municipal, en lo que Fernández ha definido como una labor de "micropolítica", centrada en resolver problemas inmediatos que afectan directamente a la calidad de vida de los vecinos.

El presidente provincial ha recordado que las últimas borrascas han dejado jornadas "muy complicadas" en distintos puntos de la provincia, obligando a los municipios a afrontar incidencias en infraestructuras y espacios públicos.

En este contexto, ha defendido que la Diputación ha estado "al lado de todos los pueblos" no solo mostrando solidaridad, sino ofreciendo apoyo institucional y técnico.

Fernández ha asegurado que la institución seguirá "estando a la altura" para que la provincia de Sevilla recupere la normalidad "lo antes posible y en las mejores condiciones", reforzando así la cooperación con los ayuntamientos ante situaciones climatológicas adversas que, cada vez con mayor frecuencia, ponen a prueba los recursos locales.