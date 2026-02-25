La mala suerte se ceba con un pueblo de Sevilla: tres alcaldes marcados por la justicia, la tragedia y la polémica

Plaza de España de La Algaba. Ayuntamiento de La Algaba.

En la provincia de Sevilla, pocos municipios han encadenado en los últimos años una sucesión de episodios judiciales y políticos como La Algaba. Condenas, investigaciones, una moción de censura y la muerte de un alcalde han marcado la vida institucional de este pueblo.

La cadena de infortunios comenzó a fraguarse durante el mandato de José Luis Vega, exalcalde de Izquierda Unida.

Su trayectoria política quedó marcada por una sucesión de sentencias judiciales que dibujaron un perfil cada vez más comprometido ante los tribunales.

En su historial constan, entre otras, una condena de 42 meses y dos días de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación administrativa relacionados con la contratación de las ediciones de 2006 y 2007 del Festival Internacional de Teatro y Música del municipio.

Aquella sentencia abrió una etapa de descrédito institucional que no hizo sino agravarse con el paso del tiempo.

En 2016 fue condenado nuevamente, esta vez a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Antes, incluso, había recibido otra condena de dos años y seis meses de prisión por un delito de cohecho.

Los problemas no terminaron ahí. En marzo de 2020 debería haber vuelto a sentarse en el banquillo para ser juzgado por un jurado popular por un delito de malversación.

El caso giraba en torno a la supuesta apropiación de 300.000 euros que un constructor había depositado como fianza para la construcción de 81 naves industriales en terrenos de la localidad.

Sin embargo, el proceso nunca llegó a celebrarse. Según confirman fuentes judiciales a EL ESPAÑOL de Sevilla, la situación se resolvió mediante un acuerdo de conformidad. El Ayuntamiento algabeño retiró los cargos contra Vega, que quedó absuelto, y el juicio ni siquiera llegó a celebrarse.

"Una grave enfermedad"

La etapa de José Luis Vega al frente del Ayuntamiento concluyó tras una moción de censura impulsada por el PSOE y liderada por Marcos Agüeda. Era julio de 2009 cuando Agüeda arrebató la Alcaldía al gobierno local de IU, abriendo una nueva etapa política en el municipio.

El destino, sin embargo, volvería a golpear con dureza a La Algaba. En junio de 2011, apenas dos semanas después de lograr la mayoría absoluta en las urnas, Marcos Agüeda falleció a causa de "una grave enfermedad".

La conmoción fue profunda. El pueblo había respaldado de manera contundente su proyecto político y, de repente, se encontraba huérfano de alcalde en pleno inicio de mandato.

Su primo, Daniel Agüeda, entonces primer teniente de alcalde, asumió entonces la responsabilidad de tomar el relevo.

Durante casi quince años ocupó el despacho de la Alcaldía, convirtiéndose en una figura central de la política municipal algabeña. Su largo mandato parecía haber aportado estabilidad tras años de turbulencias judiciales y una pérdida irreparable.

Acoso sexual

Pero la sensación de normalidad ha vuelto a quebrarse recientemente. El responsable de la escuela taurina de La Algaba, Manuel Carbonell, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra el alcalde, el socialista Diego Manuel Agüera, por un presunto acoso sexual a un alumno de 14 años.

Según relató, tenía constancia desde hacía aproximadamente un año de mensajes de tono subido enviados por el primer edil al menor, después de percibir en el joven una actitud extraña respecto a sus compañeros.

Cuando logró que el adolescente le confesara lo ocurrido y pudo ver los mensajes, Carbonell informó a los padres del menor. Estos, sin embargo, le pidieron que no denunciara los hechos por temor a represalias en un municipio pequeño donde, como suele decirse, todos se conocen.

La denuncia ha terminado llegando a la Fiscalía, que ha abierto diligencias de investigación por un presunto caso de acoso sexual a un menor.

El alcalde socialista ha presentado su dimisión y ha solicitado su baja voluntaria del partido. El Partido Socialista Obrero Español lo ha suspendido cautelarmente de militancia tras su petición, aunque fuentes socialistas señalaron que desde la dirección federal, en la sede de Ferraz en Madrid, ya se había iniciado la tramitación de su expediente de suspensión cuando él pidió la baja.

En estos momentos, la situación de Daniel Agüeda está pendiente de todos los procedimientos legales y de la investigación abierta por la Fiscalía. A diferencia de los episodios anteriores, esta historia aún no ha escrito su desenlace.

Tres alcaldes, tres etapas distintas y un hilo conductor de infortunio que ha ido dejando cicatrices institucionales y personales.