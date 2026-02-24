Sevilla fue la provincia andaluza en la que más aumentó el robo de vehículos en 2025: subió un 20% y hubo casi 2.100

Sevilla fue la provincia andaluza en la que más aumentaron los robos de vehículos durante el 2025.

En concreto, las sustracciones de coches, motocicletas y demás transportes experimentaron una subida del 20,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según se desprende del balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

En lo que respecta al incremento, en el ranking andaluz, Sevilla se sitúa claramente a la cabeza. A bastante distancia están las poblaciones de Cádiz y Granada, las otras dos que componen el podium. En ambas provincias, estos robos aumentaron únicamente un 3,1 por ciento.

Además, Sevilla ostenta el cuarto lugar si se comparan sus datos con todos los del territorio español. Únicamente la superan Álava, provincia en la que este tipo de robos subieron un 64,2 por ciento; Cáceres, en la que aumentó un 53 y Huesca con un 33,3.

En términos absolutos, el total de vehículos sustraídos en el año anterior superó los 2.080 frente a los más de 1.720 del 2024.

De esta forma, la capital de Andalucía se convirtió en el territorio en el que más de estos hechos delictivos se dieron. Tras ella se sitúan Málaga -a pesar de que elincremento en ella fue de 0,8- y Cádiz, lugares en los que los vehículos robados ascendieron a los 1.983 y 963 respectivamente.

La evolución a lo largo de los últimos años muestra una tendencia ascendente en Sevilla provincia.

Según el balance de criminalidad, el 2025 fue el periodo en el que más vehículos se robaron en la misma de, al menos, los últimos seis años.

En 2023, la cifra de este tipo de delitos rozó los 1.700, lo que ya supuso entonces un incremento del 2,6.

Un año antes, el repunte había sido aún mayor. En esta ocasión se superó el 21 por ciento: un total de 1.396 vehículos fueron robados en 2022 frente a los 1.309 del 2021.

Cibercriminalidad y homicidios disparados

El informe estadístico de Interior demuestra que la criminalidad en la provincia andaluza durante el pasado año se caracterizó por el aumento de los asesinatos y homicidios consumados.

Durante el citado periodo, la cifra se duplicó. En concreto, en 2025 se dieron 25 asesinatos, frente a los 12 contabilizados en 2024.

Por otra parte, como viene siendo habitual, la cibercriminalidad sigue al alza en Andalucía.

No obstante, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, a la hora de evaluar el balance, señaló que esta "es la tendencia del resto de España".

En el caso sevillano, los delitos cometidos en la red aumentaron un 16 por ciento, la segunda cifra más alta de toda la comunidad del sur.

Solamente la supera la marca onubense, puesto que el incremento de este tipo de actividad en Huelva rozó casi el 30 por ciento.

En concreto, a lo largo de estos últimos 12 meses se han cometido más de 22.400 de estas infracciones penales, siendo alrededor de 19.300 de ellas estafas.

Baja el tráfico de drogas

No todos los datos evolucionan al alza. Uno de los más llamativos que se desgranan del balance de Interior es la bajada de los delitos relacionados con tráfico de drogas en la provincia sevillana.

En concreto, estas infracciones descendieron un 7,1 por ciento respecto a 2024. Con esta caída, Sevilla se sitúa entre las cuatro provincias andaluzas donde se ha producido un retroceso y se coloca, además, como la tercera en la que más disminuye este tipo de actividad delictiva.

En conjunto, los datos reflejan un año de contrastes para la seguridad en la provincia sevillana, marcado por el fuerte incremento de los robos de vehículos y de los homicidios consumados, frente al retroceso registrado en materia de tráfico de drogas.