Un hombre se atrinchera en un piso de un pueblo de Sevilla: fue el alcalde quien consiguió convencerlo para que saliese

Un hombre de alrededor de 37 años de edad se atrincheró el pasado lunes en el piso en el que vivía en el municipio sevillano de Aznacóllar.

Finalmente, fue el alcalde de la localidad, Juan José Fernández, quien logró que el mismo saliese del domicilio, siendo trasladado a un centro médico, según ha relatado el propio edil en Canal Sur.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Guardia Civil para desplegar un amplio dispositivo.

Tal y como ha relatado Fernández en la entrevista radiofónica, el equipo de mediadores de la Benemérita fueron quienes le "aconsejaron que fuera yo quien mediara hasta altas horas de la noche, después de tener más de 500 personas desalojadas de toda la comarca".

Según ha confirmado la Guardia Civil a este medio, el joven accedió a montarse en la ambulancia para ser trasladado hasta el centro hospitalario de manera voluntaria.

El primer edil ha relatado que "desde el Consistorio estuvimos ahí, intentando hablar con él y a altas horas de la noche ya pudimos contactar de nuevo y lo pudimos convencer, sacarlo de allí y llevarlo al Ayuntamiento". Posteriormente, "tomó un café conmigo, por supuesto protegido, y lo llevamos al médico".

Las primeras informaciones publicadas por otros medios locales apuntan a que el individuo podría tener algún trastorno mental. Al respecto, el regidor municipal ha señalado que el hombre tiene un "carácter fuerte" y que cree que "cuando se le presiona un poco, es cuando él se altera, se siente acorralado".

Según la agencia de noticias Europa Press, esta persona está viviendo en un piso, por el que paga 500 euros por una habitación, junto a otros compañeros.

Asimismo, en ocasiones "se alteraba con la dueña, si bien me dicen los vecinos que no ha llegado a agredirla", ha afirmado Juan José Fernández.

"Él me mandó un mensaje de esa índole y yo lo comuniqué a la Guardia Civil nada más que me lo envió, y se amplió el cerco para poder despejar todo lo que pudiera estar en peligro", ha añadido el regidor de Aznalcóllar.

"Normalmente, el que pisa mi pueblo, como alcalde, me preocupo de quién es, de dónde es, y lo primero que hago es que le doy mi contacto y me ofrezco para ayudar en lo que pueda".