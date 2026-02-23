Los asesinatos y homicidios encabezan los delitos que más subieron en Sevilla durante 2025

Los asesinatos y homicidios fueron los delitos que más subieron en la provincia de Sevilla durante 2025 respecto a 2024.

Así lo señala el último balance de la criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. El mismo indica que los homicidios dolosos y los asesinatos consumados aumentaron más de un 100 por ciento. Asimismo, destaca el crecimiento de la cibercriminalidad, que subió un 16.

En concreto, durante el pasado año, en la provincia se llevaron a cabo 25 homicidios dolosos y asesinatos consumados y más de 22.000 delitos de cibercriminalidad.

Al hilo de esto, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha señalado que es necesario "intensificar la atención y los recursos destinados a combatir esta nueva forma de delincuencia, que evoluciona muy rápido y exige capacidades tecnológicas cada vez mayores".

Tal y como queda subrayado en una nota emitida por el Gobierno, esta situación en la provincia andaluza "sigue la tendencia del conjunto del país".

A pesar del aumento de los homicidios y asesinatos, la criminalidad convencional -apartado en el que se incluye- descendió en un 3,5 por ciento en la provincia de Sevilla durante 2025 en comparación con 2024.

Toscano ha subrayado la reducción del 8,1 % en los robos con violencia o intimidación, el descenso del 14 % en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y la bajada del 9,4 % de los hurtos.

En el caso de la capital, la disminución es aún mayor, de un 4,3 por ciento menos. En lo que respecta a la criminalidad total, esta cae un 1,6 por ciento, lo que supone el tercer año consecutivo en el que la urbe experimenta una caída.