Una vivienda de un pueblo de Sevilla recibe más de una veintena de disparos durante la madrugada sin dejar heridos

Una vivienda de la localidad sevillana de Gerena ha recibido más de una veintena de disparos durante la madrugada de este miércoles.

El inmueble está ubicado en la urbanización Jardines de Gerena. Según el servicio de emergencias de Andalucía 112, el primer aviso se recibió poco antes de las 03:00 horas, después de que los vecinos de la zona escucharan el impacto de las balas en la casa.

Tal y como ha señalado la Guardia Civil, el suceso no ha provocado heridos. Por ahora, la investigación se encuentra en fase inicial y corre a cargo de la Policía Judicial de La Rinconada.

