Muere un hombre de 36 años en el incendio de su vivienda en la localidad de Brenes

Un varón de 36 años ha fallecido en la mañana de este lunes tras declararse un incendio en su vivienda en la localidad sevillana de Brenes.

Aún se están investigando las causas del incendio y el motivo de la muerte, pero la Guardia Civil ha confirmado a este periódico que el fallecido presentaba "numerosas quemaduras por todo el cuerpo".

El suceso se produjo en torno a las 11:20 horas, en el número 68 de la calle Federico García Lorca.

Fueron varios los particulares que alertaron al servicio unificado de emergencias 112 Andalucía al percatarse de que salía humo del interior del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios, agentes de la Guardia Civil, Policía Local y dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.

A su llegada, los bomberos del parque de Cantillana localizaron al ocupante de la vivienda ya sin vida en el interior del domicilio.

Los efectivos desplazados procedieron a la extinción y ventilación de la vivienda, mientras que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas que originaron el fuego, que por el momento no han trascendido.