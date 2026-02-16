Muere un hombre en un accidente entre un turismo y un camión en la SE-40

Un hombre ha muerto en la mañana de este lunes en un accidente de tráfico entre un turismo y un camión.

Los hechos se han producido, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Sevilla, sobre las 10:00 horas, momento en el que han recibido las primeras llamadas alertando del accidente.

El impacto ha tenido lugar en la SE-40, en el kilómetro ocho, sentido Córdoba, a la altura de la localidad de Alcalá de Guadaíra.

Según ha informado el 112 a este periódico, uno de los ciudadanos que llamó lo hizo alertando de que había un cuerpo atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron Guardia Civil, sanitarios y bomberos. Fuentes del Instituto Armado han confirmado a este periódico que hay un fallecido.