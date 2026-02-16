Detenidas dos personas en Dos Hermanas por el homicidio de un joven hallado malherido junto a la Nacional IV

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas a dos personas por su presunta implicación en el homicidio de un joven que fue hallado gravemente herido el pasado 11 de enero en un edificio abandonado situado a pie de la carretera Nacional IV, a la altura del término municipal nazareno.

La víctima fue localizada por un viandante en la zona de estacionamiento del inmueble en estado crítico.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos policiales y sanitarios, que procedieron a su traslado urgente a un centro hospitalario, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció días después como consecuencia de los graves traumatismos que presentaba.

La investigación, dirigida por el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Dos Hermanas, ha permitido esclarecer los hechos tras un minucioso análisis de la escena, la toma de declaraciones testificales y el estudio de diversos sistemas de videovigilancia de la zona.

Fruto de estas diligencias, los agentes lograron identificar y localizar al presunto autor material de la agresión, así como a su pareja, también detenida por su supuesta participación en los hechos.

Situación judicial

Ambos arrestados han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. Tras su comparecencia, el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para uno de ellos, mientras que para el segundo se ha acordado la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial cada quince días.

La investigación continúa abierta para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo la agresión mortal que ha conmocionado a la localidad nazarena.