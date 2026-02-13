Desarticulan en Sevilla una red que introducía hachís por el río Guadalquivir e incautan cerca de una tonelada

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Sevilla un grupo criminal dedicado al transporte y almacenamiento de drogas, incautando cerca de una tonelada de hachís durante siete registros realizados en distintos puntos de la provincia.

La operación, denominada Operación Forest, se saldó con la detención de cuatro personas, de las cuales dos ingresaron en prisión.

La investigación comenzó a finales del año pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que grandes cantidades de hachís podrían estar siendo introducidas por el río Guadalquivir y almacenadas en una parcela del municipio de La Algaba.

En la primera entrada y registro se intervino media tonelada de hachís y una furgoneta sustraída, confirmando la existencia de la red.

A principios de este año, la Policía Nacional llevó la investigación a su fase de explotación, realizando un amplio despliegue en La Algaba, La Rinconada, Carmona y la barriada de Las Tres Mil Viviendas.

Durante los registros se incautaron además dos armas de fuego, varios vehículos utilizados para transportar la droga y más de 8.000 euros en efectivo. Las cuatro personas detenidas pasaron a disposición judicial, que decretó prisión para dos de ellos.